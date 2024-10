Problema su volo Ryanair: allarme sistema di protezione del motore dal fuoco

MeteoWeb

L’accensione di una spia ha segnalato un problema al sistema di protezione del motore dal fuoco su un volo Ryanair. Il volo FR 5129 di questa mattina proveniva da Memmingen, in Germania, ed era diretto a Brindisi. L’allarme è rientrato in poco tempo: il velivolo è atterrato e i passeggeri sono scesi regolarmente. Giovedì 3 ottobre, invece, il motore di un altro aereo della compagnia irlandese ha preso fuoco mentre era in pista a Brindisi, in fase di rullaggio, in partenza per Torino. I 184 passeggeri sono stati fatti sbarcare attraverso gli scivoli d’emergenza.

