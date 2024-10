Proseguono le ricerche di Giorgio Lanciotti: appello agli escursionisti

MeteoWeb

Oggi è il 15° giorno di ricerche per Giorgio Lanciotti, l’escursionista 35enne di Roseto degli Abruzzi scomparso sul Gran Sasso. Nonostante le difficoltà, le operazioni di ricerca proseguono, puntando a esplorare sentieri meno battuti. La guida alpina Pasquale Iannelli ha lanciato il seguente appello, “a tutti coloro, parenti e amici che abbiano esperienza di escursionismo in montagna: Da domenica 22 settembre si sta cercando di ritrovare il giovane Giorgio Lanciotti di cui si sono perse le tracce dal pomeriggio di sabato 21 sul Gran Sasso. La famiglia e gli amici stanno vivendo, da quattordici interminabili giorni, in un clima misto di angoscia e di speranza. Speranza oramai vana di ritrovarlo vivo, visto ormai il tempo trascorso. A questo punto chiediamo di partecipare ad una battuta di ricerca nei boschi di Trignano e dell’Aschiero del corpo dello sventurato Giorgio da restituire alla famiglia e per porre fine a questa dolorosa storia. Appuntamento martedì 8 ottobre prossimo alle ore 7 a Prati di Tivo davanti all’Hotel La Gran Baita a Piazzale Amorocchi. A tutti i partecipanti verrà richiesto di firmare una dichiarazione liberatoria in cui si auto attesta di avere la capacità e la preparazione necessarie per l’attività di ricerca“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.