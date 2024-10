Protezione Civile, il 13 ottobre torna la campagna “Io non rischio”

MeteoWeb

Domenica 13 ottobre, tornano in centinaia di piazze i punti informativi “Io non rischio”, la campagna sulle buone pratiche di protezione civile per trasformare la consapevolezza dei rischi in azioni concrete, utili a ridurre la nostra esposizione al rischio e gli effetti generati dall’emergenza. L’appuntamento, che chiude la Settimana nazionale della Protezione Civile, coincide con la Giornata internazionale per la riduzione del rischio da disastri.

Migliaia di volontarie e volontari di protezione civile saranno impegnati in tutta Italia per diffondere quella cultura della prevenzione attraverso cui ciascuno di noi può contribuire a ridurre rischi come terremoto, alluvione, maremoto, rischio vulcanico e incendi boschivi. Anche il Capo Dipartimento, Fabio Ciciliano, sarà in piazza: incontrerà il volontariato e la cittadinanza in Piazza San Cosimato a Roma, alle 10,30 circa.

“Io non rischio” è una campagna di comunicazione pubblica sulle buone pratiche di protezione civile basata sulla sinergia tra scienza, volontariato e istituzioni, che si rivolge a tutti, con messaggi chiari e riconoscibili, per trasformare la consapevolezza in azione, 365 giorni l’anno. Io non rischio è promossa e realizzata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con Anpas – Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, Ingv – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ReLUIS – Consorzio interuniversitario dei laboratori di Ingegneria sismica e Fondazione CIMA, in accordo con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e l’Anci – Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Sul sito ufficiale www.iononrischio.gov.it è possibile consultare la mappa delle piazze Io non rischio, in aggiornamento, per scoprire la piazza più vicina. Sul sito e sui profili social della Campagna (Facebook, Twitter e Instagram) è inoltre possibile consultare materiali informativi, reperire informazioni utili e aggiornamenti sugli appuntamenti in programma.

