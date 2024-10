Puglia, passi in avanti per gli impianti a fonti rinnovabili: adesso la scelta delle aree

MeteoWeb

La Regione Puglia approverà a breve il disegno di legge che ha l’obiettivo individuare le aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili, come prevede il decreto ministeriale del 21 giugno 2024. E’ quanto emerso oggi durante le audizioni in IV e V commissione del Consiglio regionale. Il decreto ottempera agli obblighi imposti dalla direttiva europea 2018/2001/Ue e dal regolamento (Ue) 2021/1119 che promuovono l’uso dell’energia da fonti rinnovabili e stabiliscono il quadro per il raggiungimento della neutralità climatica.

Il decreto “aree idonee” ripartisce tra le Regioni e le Province autonome la potenza degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per installare entro il 2030 una potenza aggiuntiva di 80 Gw rispetto al 31 dicembre 2020. Le Regioni e le Province autonome, coinvolgendo gli enti locali, hanno 180 giorni di tempo per individuare le superfici e aree idonee e quelle non idonee.

I dirigenti dello sviluppo economico, dell’ambiente e dell’agricoltura, presenti in audizione, hanno sottolineato che “al più presto andrà in Giunta il disegno di legge che ha l’obiettivo di adempiere a questo obbligo”.

