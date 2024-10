Tragedia inspiegabile a Quarto: bambino muore improvvisamente a scuola durante la ricreazione

MeteoWeb

Nella tarda mattinata di venerdì 11 ottobre 2024, un tragico evento ha scosso la comunità di Quarto, un comune della provincia di Napoli. Un bambino di soli dieci anni è deceduto mentre si trovava a scuola, all’istituto scolastico “Borsellino”. Questo dramma ha sollevato interrogativi e preoccupazioni riguardo alla sicurezza e alla salute all’interno delle istituzioni scolastiche.

La tragedia

Secondo le prime ricostruzioni, durante la ricreazione, il piccolo si è improvvisamente accasciato al suolo, perdendo conoscenza. Inutile è stato il tentativo di rianimarlo: per il bambino non c’è stato nulla da fare. L’istituto scolastico “Borsellino”, situato in via Crocillo, è ora al centro dell’attenzione. I carabinieri della tenenza di Quarto sono intervenuti per effettuare i rilievi del caso. Considerando la giovane età della vittima e la natura improvvisa della sua morte, è probabile che l’Autorità Giudiziaria avvierà un’inchiesta formale per chiarire le cause di questo tragico evento.

All’arrivo dei soccorsi, la situazione era già critica. Nonostante gli sforzi del personale medico, il bambino non ha ripreso conoscenza.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.