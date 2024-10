Re Carlo III in Australia: il primo lungo viaggio dopo la diagnosi di cancro

MeteoWeb

Re Carlo III ha intrapreso il suo primo viaggio fisicamente impegnativo dopo l’annuncio della sua malattia, un cancro diagnosticato a inizio anno. Il sovrano, 75 anni, è atterrato in Australia dopo un volo di 20 ore, con una visita che toccherà anche le Isole Samoa per un incontro del Commonwealth.

Questa sarà la prima volta che un monarca britannico in carica mette piede in Australia dal 2011, quando sua madre, la regina Elisabetta II, fu accolta da una grande folla. In onore del suo arrivo, sul celebre Teatro dell’Opera di Sydney verrà proiettato un montaggio video che celebra le 16 visite reali nel Paese da parte della famiglia reale.

Il re trascorrerà sei giorni in Australia, durante i quali è previsto un incontro con gli scienziati di un laboratorio di ricerca sul cancro. Inoltre, sarà protagonista di diversi eventi pubblici, tra cui un grande barbecue e un incontro davanti all’Opera House di Sydney. Tuttavia, l’opinione pubblica australiana sembra piuttosto indifferente alla visita, con poche eccezioni di monarchici convinti e repubblicani appassionati.

Nonostante nel 1999 l’Australia abbia respinto la possibilità di diventare una repubblica attraverso un referendum, la questione non è attualmente al centro del dibattito politico. Re Carlo, alla vigilia del suo arrivo, ha evitato accuratamente di entrare nel merito, dichiarando che “spetta al popolo australiano decidere” sul futuro della monarchia. I sondaggi indicano che circa un terzo degli australiani vorrebbe sbarazzarsi della monarchia, un altro terzo preferirebbe mantenerla, mentre il restante si dice indeciso.

La visita di Re Carlo III in Australia non è priva di ricordi personali. La sua prima visita risale al 1966, quando, diciassettenne, soggiornò presso la scuola Timbertop nello stato di Victoria. Successivamente, tornò in Australia con la principessa Diana nel 1983, attirando grandi folle desiderose di vedere la “principessa del popolo“. Nel 1994, durante una visita a Sydney, un uomo sparò due colpi a salve contro Carlo mentre teneva un discorso nel porto della città.

I medici hanno autorizzato Carlo a sospendere temporaneamente le cure durante il viaggio. Oltre ai sei giorni in Australia, il sovrano e la regina consorte Camilla proseguiranno verso le Isole Samoa per un soggiorno di cinque giorni. Questa trasferta rappresenta il viaggio più lungo all’estero da quando il re ha iniziato le cure per il cancro a febbraio. Tuttavia, aveva già fatto una breve visita in Francia quest’anno in occasione dell’80º anniversario dello sbarco degli Alleati in Normandia.

Durante la visita in Australia, Carlo III dovrebbe anche affrontare il tema del cambiamento climatico, un problema particolarmente sentito in un Paese che negli ultimi anni è stato devastato da incendi boschivi e inondazioni.

