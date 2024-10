Realizzata la prima mappa del cervello adulto, svelata la rete di neuroni e sinapsi

MeteoWeb

Un consorzio internazionale di scienziati, noto come FlyWire Consortium, ha completato la mappatura del connettoma del cervello adulto del moscerino della frutta. Questo diagramma comprende 139.255 neuroni e 50 milioni di connessioni sinaptiche, ed è il primo mai realizzato su un intero cervello di un animale capace di camminare e vedere. Questo risultato rappresenta un importante passo avanti per la comprensione del funzionamento dei circuiti neurali, con potenziali applicazioni nello studio di cervelli più complessi. I dati sono stati pubblicati su Nature.

Il moscerino della frutta è un organismo modello comune nella ricerca scientifica, e la mappa cerebrale ottenuta potrà fornire nuove informazioni sul funzionamento del cervello. Gregory Jefferis, uno dei ricercatori coinvolti, sottolinea che comprendere il cablaggio dei neuroni è fondamentale per capire come pensiamo e reagiamo. La mappatura ha richiesto l’uso di intelligenza artificiale per analizzare i dati e identificare neuroni e connessioni, data la mole di informazioni raccolte: oltre 100 terabyte di dati, che corrispondono alla memoria di 100 laptop.

Il consorzio, composto da 287 ricercatori e 76 laboratori, ha impiegato circa 33 anni di lavoro cumulato per correggere gli errori dell’intelligenza artificiale. L’analisi ha permesso di classificare oltre 8.000 tipi di cellule e identificare possibili variazioni nello sviluppo dei neuroni. Questi dati sono resi liberamente disponibili ai ricercatori di tutto il mondo.

L’obiettivo futuro del progetto è quello di mappare cervelli più complessi, come quello del topo, e utilizzare queste informazioni per simulare digitalmente il funzionamento del cervello. Questo lavoro apre nuove prospettive per lo studio dei disturbi mentali e del funzionamento cerebrale in condizioni normali e patologiche.

