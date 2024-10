REAS 2024: grande successo per la fiera internazionale dell’emergenza

MeteoWeb

Nuovo risultato record per “REAS 2024”. Superate infatti le 30mila presenze alla 23ª edizione del salone internazionale dell’emergenza, che per tre giorni ha visto i padiglioni del Centro Fiera di Montichiari (Brescia) affollati da volontari e professionisti, provenienti dall’Italia e da altri 40 Paesi di tutto il mondo. In crescita anche il numero degli espositori, con gli stand di 271 aziende, enti e associazioni dall’Italia e da altri 18 Paesi esteri, su una superficie espositiva totale di oltre 32mila metri quadrati. “Siamo davvero soddisfatti della crescita fatta registrare da questa nuova edizione della fiera, che conferma il trend positivo degli ultimi anni e consolida il ruolo di leadership della nostra manifestazione in Italia e anche all’estero”, ha dichiarato Ezio Zorzi, direttore generale del Centro Fiera di Montichiari. “Da questo importante risultato, intendiamo ripartire subito per dedicarci all’organizzazione della prossima edizione, già fissata dal 3 al 5 ottobre 2025, con lo scopo di aumentare ulteriormente la proposta espositiva e formativa a favore di aziende, operatori e volontari del mondo dell’emergenza e della protezione civile”.

Il salone “REAS 2024” ha visto la partecipazione del ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, e del capo del Dipartimento nazionale della Protezione Civile, Fabio Ciciliano. Negli 8 padiglioni del quartiere fieristico di Montichiari, sono state esposte le ultime novità tecnologiche, come veicoli speciali capaci di operare in zone allagate o terremotate, droni e robot cingolati per la ricerca di feriti, elicotteri per il trasporto sanitario e le missioni antincendio, tecnologie di nuova generazione per il controllo dei fiumi, ambulanze dotate di sofisticate apparecchiature salvavita e sistemi di comunicazione per i collegamenti tra centri operativi e soccorritori. Parallelamente, nelle tre giornate del salone si è svolto anche un intenso programma di 44 convegni, seminari ed eventi collaterali, che ha offerto ai visitatori un’importante opportunità di formazione e di aggiornamento professionale.

“REAS” è organizzato dal Centro Fiera di Montichiari in partnership con Hannover Fairs International GmbH e con “Interschutz”, la fiera specializzata leader a livello mondiale che si svolge ogni cinque anni a Hannover (Germania). “Quest’anno celebriamo il quindicesimo anniversario della nostra collaborazione con REAS e, in questo periodo, questa fiera è diventata un importante punto di riferimento in Italia e anche all’estero per il settore dell’emergenza e anche un’opportunità di incontro e di collaborazione tra aziende e associazioni italiane e tedesche”, ha commentato Andreas Züge, direttore generale di Hannover Fairs International. “La nostra partnership con REAS proseguirà certamente anche in futuro e stiamo già lavorando all’organizzazione della prossima edizione della fiera ‘Interschutz’, che si svolgerà dall’1 al 6 giugno 2026 a Hannover”. Presenti a “REAS” anche quest’anno l’Associazione tedesca della protezione antincendio (VFDB) e l’Associazione tedesca dei vigili del fuoco (DFV).

