E’ record di teleguida transfrontaliera: l’impressionante distanza in due giorni 

L’azienda deep-tech estone Elmo ha fissato un nuovo record nella tecnologia dei veicoli remoti e della guida transfrontaliera su strade pubbliche. In due giorni, il telepilota di Elmo, di stanza a Zara, in Croazia, ha controllato a distanza un veicolo elettrico presso la sede centrale di Nokia a Espoo, in Finlandia, coprendo un’impressionante distanza di 2500 km.

Secondo gli esperti si tratta di un significativo balzo in avanti nel settore della teleguida, che mostra il potenziale delle operazioni transfrontaliere. Mette inoltre in evidenza l’avanzata tecnologia dei veicoli remoti di Elmo, consolidando la posizione dell’azienda estone come leader globale nel settore.

La soddisfazione del CEO

“Siamo incredibilmente orgogliosi di questa pietra miliare”, ha affermato Enn Laansoo, Jr., co-fondatore e CEO di Elmo. “Questo evento storico non solo mette in mostra la maturità della nostra tecnologia, ma dimostra anche l’attuale potenziale trasformativo della teleguida per la mobilità urbana e il trasporto transfrontaliero”.

