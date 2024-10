Regno Unito, approvato importante parco solare da 600 MW a Gainsborough

MeteoWeb

Uno degli obiettivi del governo inglese al 2030 è raggiungere una capacità solare di 50 GW. Sulla strada che porta a questo ambizioso traguardo è stato autorizzato lo sviluppo del Cottam Solar Project, da 600 MW, situato a circa 6,5 km a sud-est di Gainsborough, tra le Contee del Lincolnshire e del Nottinghamshire. L’impianto sarà costituito da quattro centrali fotovoltaiche montate a terra e da un sistema di accumulo di energia tramite batterie.

Il parco solare sarà connesso alla rete nazionale attraverso la sottostazione già utilizzata in precedenza dalla centrale elettrica a carbone di Cottam, dismessa nel 2019. Una volta in funzione, Cottam Solar Project, ritenuto il più grande parco solare del Paese, sarà in grado di soddisfare il fabbisogno equivalente di 180.000 abitazioni. Classificato come Nationally Significant Infrastructure Project, l’impianto prevede misure di mitigazione e miglioramento ambientale e potrà coprire fino al 30 per cento della capacità di generazione della dismessa centrale a carbone di Cottam. Per accelerare e supportare lo sviluppo degli impianti fotovoltaici, il governo del Regno Unito sta predisponendo una nuova Solar Roadmap.

