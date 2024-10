Il Regno Unito approva l’uso dei droni per l’ispezione di linee elettriche e turbine eoliche 

MeteoWeb

L’autorità di regolamentazione dell’aviazione britannica ha affermato che consentirà ai droni di ispezionare infrastrutture come linee elettriche e turbine eoliche. La Civil Aviation Authority (CAA) del Regno Unito all’inizio di quest’anno aveva affermato di voler consentire più voli di droni per queste attività – oltre che per consegne e servizi di emergenza -, e ad agosto ha selezionato 6 progetti per testarlo. I droni che ispezionano le infrastrutture ora saranno in grado di volare a distanze superiori alla capacità di vederli dei piloti remoti. “Nel Regno Unito alcuni droni volano oltre la linea visiva da diversi anni, mentre questi voli sono principalmente delle prove con rigide restrizioni”, ha spiegato la CAA.

In base alla nuova politica della CAA, alcuni droni saranno in grado di rimanere a basse altitudini vicino alle infrastrutture dove c’è poco o nessun potenziale per altri aeromobili di operare. Ciò ridurrà anche i costi. I droni ispezioneranno le linee elettriche per danni, eseguiranno controlli di manutenzione delle turbine eoliche e saranno utilizzati anche come “cani da guardia volanti” per la sicurezza del sito. La CAA collaborerà con diversi operatori per testare e valutare la politica che, secondo la direttrice dell’ente regolatore, Sophie O’Sullivan, “spianerà la strada a nuovi modi in cui i droni miglioreranno la vita di tutti i giorni”.

