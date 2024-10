Il ricco paesaggio agricolo dell’Ohio visto dallo Spazio | FOTO

MeteoWeb

L’immagine Copernicus Sentinel-2 a corredo dell’articolo mostra il ricco paesaggio agricolo dell‘Ohio settentrionale, nella parte centro-occidentale degli Stati Uniti. La foto evidenzia la regione Lake Plains (Pianure dei Laghi), che si estende lungo le sponde sud-occidentali del lago Erie e attraverso il segmento nord-occidentale dello Stato fino al confine con il Michigan, che è parzialmente visibile nell’angolo in alto a sinistra.

I motivi a griglia bianchi e grigi che attraversano l’immagine indicano aree urbane, tra cui le principali città di Toledo (a Ovest) e Cleveland (a Est) lungo le rive del lago. Qui il lago Erie segna parte del confine tra Stati Uniti e Canada. All’interno del lago si possono osservare alcune isole. La più grande è l’isola di Pelee, che si trova in Ontario ed è il punto popolato più meridionale del Canada.

Il lago Erie è il meno profondo e il più piccolo per volume dei cinque Grandi Laghi del Nord America. Le sue tonalità lattiginose e blu sono probabilmente dovute agli alti livelli di sedimenti e materia dispersa che finiscono nelle sue acque.

La qualità dell’acqua del lago è condizionata dall’agricoltura che lo circonda. L’Ohio è noto per il suo terreno fertile, che è naturalmente ricco di fosfati – uno degli ingredienti principali dei fertilizzanti – ed è pertanto adatto all’agricoltura. Come evidenzia chiaramente questa immagine, la regione Lake Plains è prevalentemente agricola, con distese di terreni coltivati che coprono gran parte del paesaggio.

Lo Stato sta attualmente vivendo una delle più gravi siccità degli ultimi decenni, con un impatto significativo sul bestiame e sulla produzione agricola. I diversi colori dei campi – come si vede in questa immagine acquisita il 5 ottobre 2024 – mostrano chiaramente gli effetti della siccità. Intorno a Toledo, le colture appaiono per lo più nei toni del marrone, mentre i campi più vicini a Cleveland appaiono più verdi, suggerendo per questo condizioni più sane.

Sebbene l’area metropolitana di Cleveland si estenda lungo il lago Erie per circa 160 km e si allunghi per più di 65 km nell’entroterra, la città è circondata da diversi parchi e aree naturali, tra cui il sistema Cleveland Metroparks, che circonda la città ed è conosciuto come la Collana di Smeraldi. Questa rete di parchi crea una cintura verde intorno alla città, contribuendo ad alimentare la sua fama per lo spazio naturale, nonostante sia un importante centro urbano.

