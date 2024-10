Il ricercatore INGV Daniel Okoh premiato con l’Africa Award for Research Excellence in Space Sciences

MeteoWeb

Conferito il prestigioso Africa Award for Research Excellence in Space Sciences dell’American Geophysical Union (AGU) a Daniel Okoh, scienziato nigeriano e assegnista di ricerca presso l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) nell’ambito del progetto NORISK, coordinato da Claudio Cesaroni, ricercatore INGV. Questo riconoscimento celebra il contributo di Okoh nelle Scienze Spaziali e gli sforzi pioneristici nella modellazione del meteo spaziale.

Le ricerche di Daniel Okoh si concentrano sull’applicazione dell’Intelligenza Artificiale (AI) e del Machine Learning (ML) nella modellazione del meteo spaziale con cui sta aprendo nuove strade per la comprensione e la previsione dei fenomeni spaziali.

Il progetto NORISK dell’INGV ha l’obiettivo di migliorare la conoscenza dei rischi naturali legati ai fenomeni di accoppiamento Sole-Terra e ridurne l’impatto attraverso ricerche in ambito spaziale e geofisico. Sotto la guida di Claudio Cesaroni, il progetto sta compiendo notevoli passi in avanti nella modellazione e previsione dei fenomeni meteo spaziale, con importanti implicazioni per le comunicazioni satellitari, i sistemi di navigazione e le reti elettriche europee e africane.

