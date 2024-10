Rientrata l’allerta alfa per il maltempo in Alto Adige

MeteoWeb

La situazione maltempo si è attenuata in Alto Adige: il clima, autunnale e calmo, è nella norma. Durante la conferenza di valutazione all’Agenzia per la Protezione Civile della Provincia di Bolzano, è stato dunque deciso di declassare il livello di allerta alfa allo stato normale (zero). Il rapporto sullo stato di allerta mostra ancora un livello giallo per i movimenti di massa e le colate detritiche. Tutti gli altri rischi sono ora nella fascia verde. Non si prevedono altri eventi rilevanti per la Protezione Civile.

Ieri pomeriggio, i livelli dell’acqua erano simili a quelli di mercoledì 9 ottobre. Dopo aver superato brevemente i livelli di preallerta, tutti i livelli dell’acqua sono ora al di sotto di tale soglia.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

