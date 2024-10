Rilevato un movimento della testa che segnala la presenza di commozioni cerebrali

MeteoWeb

Un nuovo segno distintivo delle commozioni cerebrali è stato identificato: un particolare movimento della testa, simile a un rapido scuotimento, che potrebbe permettere di riconoscere fino al 33% dei casi non diagnosticati. Lo rivela uno studio condotto da Chris Nowinski, CEO e co-fondatore della Concussion Legacy Foundation (CLF), e pubblicato su Diagnostics. “Le organizzazioni sportive e mediche dovrebbero aggiungere immediatamente SHAAKE alle loro liste di potenziali segnali di commozione cerebrale,” ha affermato Nowinski.

Questo movimento, noto come “Spontaneous Headshake After a Kinematic Event” (SHAAKE), si verifica entro pochi secondi o minuti da un impatto alla testa e si manifesta con una rotazione laterale della testa, da un lato all’altro, alla velocità di 2-8 movimenti al secondo. Non dura più di due secondi e non è utilizzato come forma di comunicazione. “Allenatori, professionisti medici e osservatori di commozioni cerebrali dovrebbero essere addestrati a riconoscere quando si verifica uno SHAAKE e rimuovere gli atleti per ulteriori valutazioni,” ha aggiunto Nowinski, sottolineando che l’adozione di questa misura “potrebbe prevenire esiti catastrofici e salvare carriere”.

La ricerca ha coinvolto 347 atleti attuali ed ex atleti, di età compresa tra i 18 e i 29 anni, a cui sono stati mostrati video di esempi di SHAAKE. A ciascuno è stato chiesto di rispondere riguardo alla propria esperienza. Secondo lo studio, il 69% degli intervistati ha riferito di aver manifestato uno SHAAKE, e di questi, il 93% ha collegato tale movimento a una commozione cerebrale almeno una volta nella vita. In media, ogni atleta ha riportato cinque episodi di SHAAKE nel corso della sua vita sportiva.

Tra i principali motivi riportati dagli atleti per aver sperimentato SHAAKE vi sono “disorientamento o confusione” (25%), “una sensazione come se avessi bisogno di dare una scossa al tuo cervello” (23%) e “cambiamenti nella tua percezione dello spazio o nella percezione del tuo corpo nello spazio” (14%). Altri sintomi correlati includono mal di testa, vertigini, difficoltà nel mantenere il filo del discorso e alterazioni visive, uditive o di equilibrio.

Secondo lo studio, il 72% degli atleti che ha sperimentato SHAAKE ha successivamente dichiarato di aver avuto una commozione cerebrale; la percentuale sale al 92% tra i giocatori di football. Nowinski ha riconosciuto l’importanza di SHAAKE come segnale di commozione cerebrale dopo un episodio che ha coinvolto il quarterback dei Miami Dolphins, Tua Tagovailoa, il 25 settembre 2022. Tagovailoa, dopo un colpo alla testa, ha scosso rapidamente la testa da un lato all’altro, ma la sua condizione è stata attribuita a un precedente infortunio alla schiena, e non gli è stata diagnosticata una commozione cerebrale. Se SHAAKE fosse stato considerato un segno di commozione cerebrale, avrebbe potuto rappresentare una prova aggiuntiva della condizione dell’atleta.

Robert Cantu, direttore medico del CLF e coautore dello studio, ha commentato: “Gli studi dimostrano costantemente che un numero inaccettabilmente alto di commozioni cerebrali non viene segnalato volontariamente dagli atleti, sia perché non si rendono conto di averne una, sia perché, nella foga del momento, non vogliono essere rimossi dal gioco. È fondamentale che prendiamo sul serio ogni potenziale segno di commozione cerebrale per garantire la salute e il benessere degli atleti,” ha concluso Cantu.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.