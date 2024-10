Riparazioni in corso al radar meteorologico sul Monte Lema

MeteoWeb

Questa mattina, i tecnici di MeteoSvizzera hanno effettuato un’importante operazione di manutenzione al radar meteorologico situato sul Monte Lema. Negli ultimi giorni, il radar aveva subito un guasto che ne aveva interrotto il funzionamento, compromettendo così la capacità di monitorare le condizioni meteorologiche nella regione.

Il Monte Lema, noto per la sua altitudine e la posizione strategica, ospita uno dei radar più cruciali per la rilevazione e l’analisi delle condizioni atmosferiche. Grazie a queste strutture, MeteoSvizzera è in grado di fornire dati tempestivi e precisi sulle previsioni meteorologiche, fondamentali per la sicurezza e la pianificazione delle attività all’aperto.

