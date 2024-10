Russia, prima forte nevicata a Nizhny Tagil: disagi in città | FOTO

MeteoWeb

La prima forte nevicata ha ricoperto di bianco Nizhny Tagil, città della Russia, situata nella regione degli Urali nell’oblast di Sverdlovsk. Durante la notte tra 9 e 10 ottobre, è caduto uno strato di neve fino a 8cm e al mattino i lavoratori stradali sono stati impegnati a ripulire le strade. Gli automobilisti percorrono le strade cittadine a bassa velocità. Molti di coloro che non hanno avuto il tempo di cambiare gli pneumatici estivi con quelli invernali sono passati ai trasporti pubblici.

La neve ha cominciato a cadere nella regione di Sverdlovsk in serata, con maggiori nevicate a Kushva, Nizhny Tagil, Turinsk e Alapaevsk. Nella città di Nizhny Tagil, secondo il Centro Idrometeorologico degli Urali, sono caduti 14mm di precipitazioni e l’altezza del manto nevoso in alcuni punti ha raggiunto gli 8cm. Allo stesso tempo, la temperatura in città è rimasta intorno allo zero. Ancora non c’è ghiaccio, ma in serata il termometro scenderà fino a -3°C e strade e marciapiedi potrebbero ricoprirsi di una crosta ghiacciata.

In totale, dalla sera del 9 ottobre a Nizhny Tagil – ha riferito la Polizia stradale – si sono verificati 14 incidenti con danni materiali, ma nessuno è rimasto ferito. Questo è il doppio rispetto ai giorni normali. Una situazione difficile si sta sviluppando non solo in città, ma anche sulle autostrade che vi conducono.

Secondo le previsioni del tempo, la nevicata a Nizhny Tagil durerà fino alla sera.

