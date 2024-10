Russia, il governo valuta di ripristinare la “tassa sul celibato”: chi non fa figli deve pagare lo Stato

MeteoWeb

Dimitrij Peskov, portavoce del presidente della Russia Vladimir Putin, ha annunciato la necessità di studiare l’idea di una tassa sul celibato. Gli esperti dovrebbero studiare l’efficacia della tassa sovietica sul celibato, ha suggerito Peskov. “Bisogna analizzare questa esperienza. A prima vista, questa tassa difficilmente avrà un impatto sulla situazione demografica. Anche se questo dovrà essere analizzato dagli specialisti“, ha detto.

L’URSS introdusse nel novembre 1941 una tassa sulla sterilità chiamata “tassa sugli scapoli“, sui cittadini single e con piccoli nuclei familiari, ed è rimasta in vigore fino al 1990. Veniva riscosso sui cittadini sovietici single e sposati senza figli (uomini dai 20 ai 50 anni e donne dai 20 ai 45 anni). L’imposta aveva un’aliquota differenziata a seconda del reddito del contribuente. Ne erano esentate alcune categorie di cittadini: coloro che non potevano avere figli per motivi di salute, nonché gli studenti, i monaci, il personale militare, ecc.La legge rimase in vigore fino al 1990.

Adesso, anche il deputato della Duma di Stato e membro del comitato di difesa Andrei Gurulev ha proposto di ritornare alla tassa sul celibato. Il capo della commissione della Duma per la protezione della famiglia, le questioni relative alla paternità, alla maternità e all’infanzia, Nina Ostanina, non è d’accordo con lui: “Se una legge del genere verrà adottata, politicamente non solo sarà prematura, ma addirittura immorale. Penso che questa iniziativa, non dia fattibile, perchè contraddice i fondamenti della nostra costituzione“. Il dibattito è acceso e se ne parlerà molto nelle prossime settimane.

