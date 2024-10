Russia-India, così la rotta Chennai-Vladivostok rivoluzionerà i commerci mondiali

MeteoWeb

E’ in corso una vera e propria rivoluzione negli scambi commerciali internazionali, grazie alla rinnovata vicinanza tra India e Russia che lavorano per il collegamento Chennai-Vladivostok in tempo record. La distanza marittima diretta tra Chennai e Vladivostok è di circa 5.600 miglia nautiche (10.400 km). Utilizzando la tradizionale rotta europea, ci vogliono circa 40-45 giorni per spedire merci dall’India alla Russia. Si prevede che la rotta Chennai-Vladivostok ridurrà i tempi di spedizione di quasi la metà, riducendoli a 24-25 giorni.

L’Estremo Oriente russo è ricco di risorse naturali, in particolare petrolio, gas naturale e carbone. L’India ha messo gli occhi sulle forniture energetiche russe e la rotta Chennai-Vladivostok faciliterebbe un accesso più facile e rapido a queste risorse, soprattutto perché l’India cerca di diversificare le sue fonti energetiche.

La rotta Chennai-Vladivostok fa parte di discussioni strategiche più ampie che considerano anche il collegamento dell’India alla rotta marittima settentrionale (NSR) della Russia attraverso l’Artico. Ciò potrebbe fornire accesso all’Europa, bypassando rotte tradizionali come il canale di Suez.

