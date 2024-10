Russia, la prima neve della stagione imbianca Vologda | FOTO

MeteoWeb

Durante la notte tra martedì e mercoledì ora locale, a Vologda, in Russia occidentale, è caduta la prima neve della stagione. Le temperature sono scese sotto lo zero, trasformando la pioggia in neve. Tuttavia, il manto nevoso non dovrebbe durare a lungo: le temperature attese faranno sciogliere il manto bianco. I meteorologi avevano avvertito in precedenza su un possibile calo delle temperature a metà settimana. Nella seconda parte della settimana non si attendono precipitazioni significative e la temperatura media giornaliera tornerà in linea con le medie stagionali. Anche lo scorso anno la prima neve a Vologda era caduta nei primi giorni di ottobre.

