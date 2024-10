Russia, stazione di servizio esplode a Grozny: 4 morti | VIDEO

MeteoWeb

Un’esplosione in una stazione di servizio a Grozny, capitale della Repubblica russa della Cecenia, nel Caucaso, ha causato la morte di quattro persone, tra cui due bambini. Lo hanno riferito i servizi di emergenza. L’esplosione di un serbatoio di gas ha innescato un incendio nella stazione di servizio. Il serbatoio è volato nel cortile di una vicina abitazione privata, danneggiando parzialmente l’edificio. Anche diverse auto nei pressi sono rimaste danneggiate. Il Ministero russo per le Situazioni di emergenza, da parte sua, ha reso noto che l’incendio è stato domato.

Restano ancora ignote le cause dell’esplosione. Le autorità regionali hanno dichiarato che è stata aperta un’indagine penale sul caso. Grozny si trova circa 1.500 chilometri a sud di Mosca.

Incidenti simili in Russia

Incidenti di questo tipo sono comuni in Russia, spesso per il mancato rispetto delle norme sulla sicurezza o per la presenza di strutture fatiscenti. A fine settembre, l’esplosione in una stazione di servizio nel Daghestan, Repubblica russa confinante con quella della Cecenia, provocò 13 morti e una decina di feriti. Nell’agosto del 2023, sempre in Daghestan, 37 persone morirono e altre 119 rimasero ferite in un incidente analogo avvenuto nella periferia di Makhachkala, capoluogo della regione.

