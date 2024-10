Salute, come scoprire la misura dell’invecchiamento: basta stare in piedi su una gamba

MeteoWeb

Dimmi che gamba hai e ti dirò come invecchi. Non è una filastrocca senza senso ma il succo di uno studio scientifico serio condotto da ricercatori della statunitense Mayo Clinic. Il lavoro pubblicato su ‘Plos One’ svela un semplice test che può dirci tanto della nostra età biologica e dell’impatto del tempo che passa sul nostro organismo: basta semplicemente stare in piedi su una gamba sola. Il dato di quanto a lungo una persona riesce a stare in questa posizione è una misura rivelatrice dell’invecchiamento, quella che funziona di più rispetto ad altri test sondati dal team di esperti.

Un buon equilibrio, la forza muscolare e un’andatura efficiente contribuiscono all’indipendenza e al benessere delle persone che invecchiano. Il modo in cui questi fattori cambiano, e a quale velocità, può aiutare i medici a sviluppare programmi per garantire un invecchiamento sano. A livello individuale, le persone possono allenare il loro equilibrio senza attrezzature speciali e lavorare per mantenerlo nel tempo.

Lo studio USA

Nello studio Usa, 40 persone sane e autonome, di età superiore ai 50 anni, sono state sottoposte a test di deambulazione, equilibrio, forza di presa e forza del ginocchio. Metà dei partecipanti aveva meno di 65 anni; l’altra metà aveva 65 anni e più. Nei test di equilibrio, le persone stavano su delle pedane in diverse situazioni: su entrambi i piedi con gli occhi aperti, su entrambi i piedi con gli occhi chiusi, sulla gamba non dominante con gli occhi aperti e sulla gamba dominante con gli occhi aperti. Nei test su una gamba, i partecipanti potevano tenere la gamba su cui non erano in piedi dove volevano. I test duravano 30 secondi ciascuno. Stare in piedi su una gamba, in particolare quella non dominante, è l’abilità che ha mostrato il più alto tasso di declino con l’età.

“L’equilibrio è una misura importante perché, oltre alla forza muscolare, richiede input dalla vista, dal sistema vestibolare e dai sistemi somatosensoriali”, afferma Kenton Kaufman, autore senior dello studio e direttore del Motion Analysis Laboratory alla Mayo Clinic. “I cambiamenti nell’equilibrio sono degni di nota. Se hai scarso equilibrio sei a rischio di cadere, indipendentemente dal fatto che tu ti muova o meno. E le cadute sono un grave rischio per la salute, con gravi conseguenze”.

