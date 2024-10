Sciatori e Onu insieme per salvare gli sport invernali dal cambiamento climatico

MeteoWeb

Il cambiamento climatico è “una minaccia esistenziale” per gli sport invernali, e per affrontare questa sfida l’organo di governo mondiale dello sci ha deciso di unire le forze con l’Organizzazione Meteorologica delle Nazioni Unite (OMM), avvalendosi della sua expertise. Le stazioni sciistiche di tutto il mondo si trovano sempre più a dover fronteggiare le dure realtà del riscaldamento globale: la carenza di neve, la riduzione delle stagioni invernali e le conseguenze economiche devastanti per le regioni dipendenti dal turismo invernale.

La Federazione Internazionale Sci e Snowboard (FIS) spera che questa collaborazione, annunciata giovedì, possa contribuire a garantire un futuro agli sport invernali. “La crisi climatica non è chiaramente limitata alla FIS o allo sport, se è per questo: pone l’umanità a un bivio, più o meno”, ha affermato Johan Eliasch, presidente della FIS. Tuttavia, ha sottolineato, “in parole povere, è vero che il cambiamento climatico è una minaccia esistenziale per lo sci e lo snowboard” e “mancheremmo al nostro dovere se non facessimo tutto il possibile” per tenere conto degli insegnamenti della scienza e delle “analisi oggettive”. Per Eliasch, uomo d’affari multimiliardario e ambientalista svedese-britannico, le questioni di protezione ambientale non sono una scoperta recente. In precedenza, è stato rappresentante speciale dell’ex primo ministro britannico Gordon Brown nei settori della deforestazione e dell’energia pulita.

Il cambiamento climatico rappresenta una sfida crescente per lo sci, che già fa ampio uso di neve artificiale durante le gare di Coppa del Mondo e nei Giochi Olimpici. Per la stagione 2023/24, la FIS ha organizzato 616 gare in 166 località, ma il famoso “circo bianco” è stato criticato per gli spostamenti continui che aumentano l’impronta di carbonio delle competizioni. Nella scorsa stagione, ben ventisei gare sono state annullate a causa di condizioni meteorologiche avverse. Alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, le gare di sci alpino si sono svolte in una regione colpita dalla siccità, con piste realizzate interamente in neve artificiale. Questa pratica, ad alta intensità idrica, è stata fortemente criticata dagli enti di protezione ambientale.

La collaborazione tra l’OMM, per la prima volta unita a una federazione sportiva internazionale, e la FIS mira a mostrare l’impatto dell’aumento delle temperature su neve e ghiaccio, cercando di stimolare un dialogo pratico tra scienza e sport. “Le vacanze invernali rovinate e gli eventi sportivi cancellati sono solo la punta dell’iceberg” in termini di cambiamenti climatici, ha osservato Celeste Saulo, segretario generale dell’OMM. “Il ritiro dei ghiacciai, la riduzione della copertura di neve e ghiaccio e lo scongelamento del permafrost stanno avendo ripercussioni sugli ecosistemi montani, sulle popolazioni e sulle economie, ripercussioni che si aggraveranno a livello locale, nazionale e globale nei secoli a venire”, ha aggiunto.

Il 7 novembre, l’OMM e la FIS organizzeranno un webinar dedicato alle 137 associazioni sciistiche nazionali, ai gestori di impianti e agli organizzatori di eventi, incentrato sui cambiamenti climatici e sul loro potenziale impatto su neve, ghiaccio e sport invernali. Il seminario includerà una panoramica dei progressi degli strumenti di previsione, fondamentali per ottimizzare la gestione della neve nei comprensori sciistici. All’inizio di quest’anno, il Consiglio esecutivo dell’OMM ha deciso di rendere la criosfera—le parti ghiacciate della Terra—una delle sue principali priorità, in risposta alle crescenti preoccupazioni per lo scioglimento di neve, ghiaccio e permafrost. Infatti, circa il 70% dell’acqua dolce del pianeta si trova sotto forma di neve o ghiaccio, mentre circa il 10% del territorio è coperto da ghiacciai o calotte di ghiaccio, il che implica che i cambiamenti nella criosfera influenzeranno l’intero pianeta.

