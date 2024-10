Sammy Basso, oggi i funerali a Tezze sul Brenta: proclamato lutto cittadino

MeteoWeb

Si terranno oggi i funerali di Sammy Basso, a Tezze sul Brenta, nell’area tra la chiesa e il campo sportivo. Alla cerimonia funebre sono attese migliaia di persone e, per l’occasione, l’amministrazione comunale ha predisposto bus navetta. Il feretro arriverà alle 14:50: dalle 15 è previsto un tempo di condivisione per alcune testimonianze, mentre il funerale inizierà alle 15:30 e sarà presieduto dal vescovo Giuliano Brugnotto.

Il sindaco di Tezze sul Brenta, Luigi Pellanda, ha proclamato il lutto cittadino per il giorno del funerale: “Sammy è stato un esempio di umanità e forza di vivere per tutti coloro che l’hanno incontrato, ma continuerà ad esserlo anche per chi scoprirà la sua storia in futuro“.

Dopo l’ultimo saluto Sammy riposerà nel cimitero di Tezze sul Brenta.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.