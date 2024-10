La Sardegna vuole l’Einstein Telescope: nasce una task force

MeteoWeb

È pronta a nascere in Sardegna una “task force” a sostegno della candidatura del sito Nuorese di “Sos Enattos” ad ospitare l’Einstein Telescope. Oggi la giunta di Alessandra Todde ha approvato l’atto di indirizzo per la sottoscrizione di un accordo fra la Regione Sardegna e i partner istituzionali e territoriali per la creazione di una governance multilivello per la promozione dell’infrastruttura. “Dal 28 al 30 ottobre – ricorda Todde – ospiteremo a Su Gologone, nel Nuorese, la conferenza ‘G7 Scienza e tecnologia’. Un’occasione di confronto internazionale che avrà come focus l’impatto delle infrastrutture di ricerca. Non è un caso che si parli di questo tema in Sardegna e, in particolare, in questo territorio”.

Per il Presidente della Sardegna, è il segno “di un’attenzione crescente verso la candidatura del sito di Sos Enattos ad ospitare l’ET. Come Regione Sardegna siamo in prima linea su questo settore, e abbiamo già stanziato i fondi per co-finanziare la costruzione di un nuovo centro di ricerca al posto dell’ex capannone Rimisa sempre a Sos Enattos”.

Nel dettaglio, fa sapere Todde, ci sarà un team dedicato, “un’Unità di progetto, che seguirà l’iter autorizzativo, e una cabina di regia inter-assessoriale che coinvolgerà enti locali e realtà produttive per definire il piano di sviluppo territoriale. Costituiremo poi un comitato promotore per la Sardegna con le università e gli enti di ricerca e, infine, ci impegniamo a sottoscrivere un accordo di programma con i comuni dell’area progetto, le città capoluogo, le unioni dei comuni e le comunità montane interessate”.

L’intera Sardegna, ricorda Todde, “si candida ad ospitare l’Einstein Telescope e lo vogliamo fare con un coinvolgimento costante delle comunità locali, non solo per la costruzione dell’opera in sé ma anche per tutte le attività che riguardano lo sviluppo territoriale“. Si parla, quindi, di “viabilità, presidi scolastici e sanitari, insediamento di scuole internazionali, formazione delle maestranze, politiche mirate per gli insediamenti produttivi, piano per la ricettività”.

