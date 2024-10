Al via Trieste Science + Fiction Festival, arriva l’adattamento audio di ‘1984’

MeteoWeb

Arriva l’adattamento audio di ‘1984’, una serie originale Audible tratta dall’opera di George Orwell con le voci di Eduardo Scarpetta (Winston), Rosa Diletta Rossi (Julia), Adriano Giannini (O’ Brien) e Stefano Nazzi (Grande Fratello), disponibile in esclusiva dal 18 novembre su Audible.it. A 75 anni dall’uscita del romanzo e a 40 anni di distanza dalla distopia immaginata dallo scrittore, l’adattamento scritto per l’audio di uno dei romanzi distopici più rappresentativi del XX secolo è opera dello scrittore candidato all’Oliver Award, Joe White, che, pur restando fedele all’opera di Orwell, approfondisce l’orrore dell’ambientazione e la storia d’amore tra Winston e Julia.

In un mondo in cui sesso e amore sono proibiti, Winston e Julia sono gli ultimi amanti sulla Terra. Insieme ai quattro protagonisti, oltre 30 voci di attrici e attori completano il cast della serie1. “Interpretare Winston in questo adattamento audio di 1984 è stata un’esperienza profondamente trasformativa. Orwell ci ha regalato un personaggio simbolo, che dalla sua creazione ha rappresentato la lotta contro la repressione e la ricerca della verità. Rendere la vulnerabilità, la solitudine e la determinazione di un uomo intrappolato in un regime totalitario solo con la voce è stata per me una interessante e significativa sfida” spiega Eduardo Scarpetta. “Julia è una donna forte e ribelle ma anche profondamente vulnerabile, che rappresenta la lotta per la libertà individuale in un contesto oppressivo. La sua relazione con Winston è un atto di ribellione, un modo per affermare la propria umanità in un mondo che cerca di soffocarla. In questo nuovo adattamento ho cercato di trasmettere la sua passione, la sua audacia e anche le sue paure. È stato un onore dare voce a un personaggio così potente e attuale”, sottolinea Rosa Diletta Rossi.

Colonna sonora e produzione

La colonna sonora originale è composta dal cantante e autore dei Muse, Matthew Bellamy, e da Ilan Eshkeri, ed è stata registrata dalla London Metropolitan Orchestra negli Abbey Road Studios. La produzione è accompagnata da un tappeto sonoro inquietante e coinvolgente ed è prodotta, per la prima volta nel catalogo italiano, in Dolby Atmos. “La musica che abbiamo realizzato per questo progetto è più di una colonna sonora. È un’eco ossessionante di un futuro di cui Orwell ci aveva avvertito e lo specchio di tendenze sociali più che mai attuali. È una struggente testimonianza musicale del potere duraturo dell’arte di rappresentare e sfidare il mondo in cui viviamo” affermano Matthew Bellamy e Ilan Eshkeri.

La serie originale italiana si inserisce nel più ampio progetto europeo di Audible di adattare un classico della letteratura mondiale all’audio e segue il successo della versione inglese, che ha visto il coinvolgimento di attori di primo livello come Andrew Garfield (Winston), Cynthia Erivo (Julia), Andrew Scott (O’Brien) e Tom Hardy (Big Brother). In occasione del Trieste Science + Fiction Festival, il più importante evento italiano dedicato alla fantascienza e alla fiction, Eduardo Scarpetta e Rosa Diletta Rossi incontreranno, il 3 novembre alle 16.00 alla Sci-Fi Dome, gli appassionati di audio entertainment per presentare in anteprima la serie audio e scoprire insieme ai protagonisti i retroscena della produzione.

