La sorprendente scoperta sui gatti: il linguaggio associato a oggetti e immagini 

MeteoWeb

Come i cani e più dei neonati, i gatti avrebbero la capacità di memorizzare alcune parole associandole a oggetti e immagini: è una novità rilevata sul linguaggio. È quanto sostiene un gruppo di ricerca della Abazu University, in Giappone, in un articolo recentemente comparso sulle colonne della prestigiosa rivista “Scientific Reports”.

Gli esperti sono giunti alle loro conclusioni dopo aver esaminato il comportamento di 31 gatti domestici adulti, che in questo campo hanno fatto registrare delle performance davvero eccezionali.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.