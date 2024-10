Scoperta la vera causa della caccia alle streghe nell’Europa moderna

MeteoWeb

L’improvvisa esplosione dei processi alle streghe nella prima Europa moderna potrebbe avere radici in una delle scoperte più influenti della storia: l’invenzione della stampa nel 1450. Questo è quanto emerge da un recente studio del Santa Fe Institute, pubblicato su Theory and Society. I risultati della ricerca evidenziano come la pubblicazione di manuali sulla caccia alle streghe, in particolare il Malleus maleficarum del 1487, abbia giocato un ruolo cruciale nella diffusione delle persecuzioni in Europa.

La caccia alle streghe

Lo studio sottolinea inoltre che i processi in una città avevano un impatto diretto su quelle circostanti. “Le città non prendevano queste decisioni in modo isolato“, ha dichiarato Kerice Doten-Snitker, borsista per la complessità presso il Santa Fe Institute e autrice principale dello studio. “Osservavano ciò che facevano i loro vicini e imparavano da quegli esempi“, ha aggiunto Doten-Snitker. “La combinazione di nuove idee provenienti dai libri e l’influenza dei processi vicini hanno creato le condizioni perfette per la diffusione di queste persecuzioni“, ha continuato.

La caccia alle streghe in Europa centrale iniziò verso la fine del quindicesimo secolo e si protrasse per quasi tre secoli, portando al perseguimento di circa 90.000 persone e a quasi 45.000 esecuzioni. Sebbene la credenza nelle streghe e nella stregoneria fosse presente nella cultura europea da secoli, il livello di persecuzione sistematica e diffusa verificatosi in quel periodo era senza precedenti. Doten-Snitker ha spiegato che l’avvento della stampa permise una rapida diffusione di idee sulla stregoneria che precedentemente erano rimaste limitate a piccoli gruppi di studiosi e inquisitori locali.

Il Malleus maleficarum

Il Malleus maleficarum, in particolare, era una guida sia teorica che pratica per identificare, interrogare e perseguire le streghe. Doten-Snitker osserva che una volta entrati in circolazione, questi manuali fornivano un quadro di riferimento per gestire i sospetti di stregoneria nelle comunità locali.

Per il loro studio, Doten-Snitker e i suoi colleghi hanno esaminato ricerche precedenti, andando oltre i fattori economici e ambientali per concentrarsi su come le nuove idee sulla stregoneria si diffondessero attraverso reti sociali e commerciali, influenzando i comportamenti in modo lento ma significativo. Gli scienziati hanno analizzato i dati riguardanti la tempistica dei processi alle streghe e la pubblicazione dei manuali in 553 città dell’Europa centrale tra il 1400 e il 1679, periodo in cui si osservò una significativa riduzione della frequenza e dell’intensità delle persecuzioni.

I risultati suggeriscono che ogni nuova edizione del Malleus maleficarum fosse seguita da un incremento dei processi alle streghe. Tuttavia, non era solo la prossimità a una tipografia a determinare se una città avesse condotto processi; l’influenza delle città vicine rivestiva un’importanza altrettanto significativa. Quando una città adottava le pratiche descritte nel Malleus maleficarum, spesso le città circostanti ne seguivano l’esempio, apprendendo dalle reciproche azioni. Questo fenomeno, descritto da Doten-Snitker e dai suoi coautori come “diffusione ideativa“, richiedeva anni per radicarsi, poiché le persone nelle città necessitavano di tempo per assimilare le nuove idee sulla stregoneria e tradurle in comportamenti concreti.

Sebbene la ricerca si concentri sui processi storici alle streghe, Doten-Snitker individua chiari parallelismi con i cambiamenti sociali attuali. “Il processo di adozione dei processi alle streghe non è dissimile da come i governi moderni adottano oggi nuove politiche“, ha affermato. “Spesso inizia con un cambiamento di idee, che viene rafforzato attraverso le reti sociali e, col tempo, queste idee si radicano e trasformano il comportamento di intere società“, ha concluso Doten-Snitker.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.