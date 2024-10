Scoperta la miniera di ocra più antica del mondo

MeteoWeb

La “Lion Cavern” a Ngwenya, una città dell’Eswatini occidentale, situata vicino al confine con il Sudafrica, è la più antica prova conosciuta di estrazione intensiva di ocra al mondo, risalente a circa 48mila anni fa. A scoprirlo è stato un gruppo di ricerca internazionale, guidato da Gregor D. Bader, del Senckenberg Centre for Human Evolution and Paleoenvironment presso l’Università di Tubinga. Dipinti di scene di caccia nella grotta preistorica di Lascaux in Francia, cerimonie e pitture corporee di popolazioni indigene in tutto il mondo, opere d’arte del Medioevo: l’ocra, un minerale terrestre naturale e resistente alla luce, è stato utilizzato dagli esseri umani come colorante e per scopi rituali fin da tempi immemorabili.

“Possiamo dire che l’ocra è il pigmento più antico conosciuto usato dagli esseri umani per rappresentare il nostro mondo“, ha dichiarato Bader, aggiungendo che “la nostra specie e altri ominidi utilizzano il minerale terrestre rosso, giallo o talvolta viola da almeno 500mila anni, e forse anche di più“.

Nello studio più completo finora condotto sull’uso dell’ocra in Africa, Bader e il gruppo di ricerca internazionale hanno esaminato come il minerale terrestre venisse utilizzato a sud del Sahara. Sulla base di 173 campioni provenienti da quindici siti dell’età della pietra, i ricercatori hanno ricostruito le reti regionali di selezione dei minerali, estrazione, trasporto e utilizzo dell’ocra. “Eravamo interessati all’intera filiera di lavorazione dell’ocra: dalla selezione del minerale da varie formazioni geologiche, alla sua estrazione, alla miscela di altre sostanze come latte, grasso, sangue e resine vegetali come leganti, fino al suo trasporto nei siti archeologici“, ha spiegato lo scienziato.

Le domande che hanno guidato la ricerca includevano: “Come veniva trasmessa la conoscenza dell’estrazione dell’ocra? C’era uno scambio tra diversi gruppi di cacciatori-raccoglitori? E ci sono differenze regionali o temporali?” Nel recente studio, gli scienziati di Eswatini, Stati Uniti ed Europa hanno dimostrato che esistevano sia strategie locali per l’approvvigionamento dell’ocra sia il trasporto a lunga distanza dell’importante minerale tramite una rete di diversi giacimenti minerari. Le indagini archeometriche in quindici siti archeologici hanno indicato la presenza di una continuità culturale di lunga data nella trasmissione intergenerazionale della conoscenza sull’estrazione e l’uso dell’ocra, comprese le condizioni geologiche o le proprietà fisico-chimiche desiderate dei pigmenti minerali.

Queste comunità di pratica non si sono sviluppate in isolamento, ma facevano parte di un sistema più ampio di relazioni influenzate e mediate da interazioni sociali come l’apprendimento tecnologico, le migrazioni stagionali, lo scambio di cultura materiale e l’espressione simbolica, secondo lo studio. “I nostri dati supportano l’ipotesi che i cacciatori-raccoglitori fossero molto mobili in Eswatini durante l’età della pietra e talvolta percorressero lunghe distanze per trasportare pigmenti ocra“, ha affermato Bader. “È notevole che tali tradizioni continuino in Eswatini fino ai giorni nostri. È noto da studi etnografici, ad esempio, che i guaritori di piante viaggiano per raccogliere pigmenti minerali di terra per la pittura e le cerimonie di guarigione.”

L’ocra è anche considerata una parte importante delle cerimonie nuziali, dove la sposa viene dipinta con ocra rossa e grasso animale la mattina delle nozze per segnalare il suo nuovo status nella comunità. “Il nostro attuale lavoro“, ha aggiunto Bader, “dimostra in modo impressionante che i ricercatori di Eswatini assumono una posizione di leadership nello studio delle fonti di ocra dell’età della pietra e che il paese detiene un’immensa ricchezza di questo importante pigmento.”

Oltre a scomporre la catena di scambio dell’ocra, lo studio ha anche utilizzato la datazione con luminescenza otticamente stimolata per consentire la datazione. “Ora, abbiamo alcune delle più antiche prove del fatto che gli esseri umani hanno modificato attivamente la forma del loro ambiente.”

