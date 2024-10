Scoperta l’origine dell’epidemia di Marburg in Ruanda: un solo passaggio animale-uomo

MeteoWeb

Le prime evidenze genomiche rivelano che la terza epidemia più grave nella storia del virus mortale di Marburg è stata originata da un singolo passaggio del patogeno da un animale all’uomo. Questa scoperta proviene da uno studio condotto dai ricercatori del Rwanda Biomedical Centre di Kigali, i cui risultati, sebbene non ancora pubblicati ufficialmente né sottoposti a revisione paritaria, sono stati condivisi sulla piattaforma di social media X e discussi durante una conferenza stampa il 20 ottobre.

L’epidemia ha avuto inizio il mese scorso in Ruanda, dove ha colpito 63 individui, con un tragico bilancio di 15 decessi. Le evidenze suggeriscono che la prima persona infettata potrebbe aver contratto il virus durante una visita a una grotta frequentata da pipistrelli, noti portatori del virus. Le interazioni frequenti tra animali e esseri umani hanno sollevato preoccupazioni circa una possibile diffusione del virus in Ruanda superiore a quanto precedentemente ipotizzato.

Gli scienziati hanno elogiato gli sforzi del governo ruandese nel controllare l’epidemia, investigare le sue origini e condividere dati con la comunità scientifica. “Non appena si sono resi conto che si trattava di un problema, hanno iniziato a tracciare i contatti, hanno condotto un’indagine epidemiologica approfondita, identificato il primo paziente e potenzialmente la fonte dell’infezione, e sono riusciti a lanciare un test sperimentale del vaccino nel giro di una settimana,” ha affermato Angela Rasmussen, virologa presso l’Università del Saskatchewan a Saskatoon, in Canada. “Ciò dimostra che, con la malattia del virus di Marburg, una risposta rapida e urgente può mitigare la gravità dell’epidemia,” ha continuato Rasmussen.

Dichiarata il 27 settembre, questa epidemia rappresenta il primo caso registrato in Ruanda; nel frattempo, la Tanzania e la Guinea Equatoriale hanno visto le loro prime epidemie di Marburg lo scorso anno, mentre la prima epidemia in Ghana risale al 2022. Le epidemie di Marburg, caratterizzate da febbre alta, grave diarrea, nausea, vomito e, nei casi più gravi, sanguinamento dal naso o dalle gengive, si verificano ora circa una volta all’anno. Fino al 2020, erano rilevate solo poche volte ogni decennio.

Da quando è scoppiata l’epidemia, le segnalazioni di nuove infezioni sono diminuite notevolmente. I funzionari sanitari ruandesi hanno registrato un nuovo caso e nessun decesso negli ultimi dieci giorni, con solo due persone ancora in isolamento e in trattamento. Un’epidemia di Marburg può essere dichiarata conclusa quando non si registrano nuovi casi per 42 giorni consecutivi.

Attualmente, non esiste un vaccino o un trattamento approvato per le infezioni da virus di Marburg, che è strettamente correlato al virus Ebola, sia per sintomi che per modalità di trasmissione, che avviene principalmente attraverso il contatto con fluidi corporei. I funzionari sanitari stanno offrendo un vaccino candidato, prodotto dal Sabin Vaccine Institute di Washington DC, ai contatti di individui infetti. Finora, sono state somministrate oltre 1.200 dosi. Questa epidemia ha mostrato uno dei tassi di mortalità più bassi mai registrati, intorno al 24%; in confronto, le epidemie precedenti avevano tassi di mortalità che raggiungevano il 90%. Questo successo è probabilmente attribuibile alla rapidità delle diagnosi, all’accesso alle cure mediche e al fatto che la maggior parte delle infezioni ha colpito operatori sanitari relativamente giovani. Due persone infette che hanno ricevuto supporto vitale sono state intubate con successo e poi estubate durante il processo di recupero. “Questa è la prima volta che persone con la malattia da virus di Marburg vengono estubate in Africa,” ha dichiarato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità a Ginevra, in Svizzera, durante un briefing del 20 ottobre. “Questi pazienti sarebbero morti in precedenti epidemie“.

Per monitorare l’andamento dell’epidemia, i ricercatori del Rwanda Biomedical Centre di Kigali hanno sequenziato il genoma del virus Marburg in diverse persone infette, scoprendo che tutti i campioni erano molto simili tra loro, suggerendo una rapida diffusione del virus in un breve periodo. “Inoltre, la squadra di ricerca ha scoperto che il ceppo del virus è strettamente correlato a uno rilevato in Uganda nel 2014 e a uno trovato nei pipistrelli nel 2009,” ha aggiunto Yvan Butera, ministro per la Salute del Rwanda e coautore della ricerca. “Il confronto tra il ceppo del 2014 e quello che ha causato l’attuale epidemia mostra un tasso di mutazione limitato, il che suggerisce che probabilmente ci sono stati pochi cambiamenti nella trasmissibilità o letalità del virus nell’ultimo decennio“.

Generalmente, i virus accumulano mutazioni mentre si replicano nel tempo; se il tasso di mutazione è effettivamente basso, Rasmussen si interroga su come il virus possa rimanere nel suo serbatoio animale, il pipistrello della frutta egiziano, ‘Rousettus aegyptiacus‘, senza significativi cambiamenti. I ricercatori ritengono che le minacce ambientali, come il cambiamento climatico e la deforestazione, abbiano reso le persone più vulnerabili a interazioni con animali portatori di infezioni. “Ulteriori dati su come il virus persista nei pipistrelli e in quali tessuti potrebbero contribuire a migliorare gli sforzi di sorveglianza, offrendo ai funzionari sanitari un quadro più chiaro dei focolai del virus,” ha suggerito Rasmussen. “Le analisi genomiche sono in fase di ultimazione: speriamo di condividere i risultati completi entro la fine della settimana,” ha concluso Butera.

