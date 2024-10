Serena Williams racconta su TikTok: “Avevo una cisti grande quanto un pompelmo, ma ora sto bene”

MeteoWeb

Serena Williams, una delle più grandi tenniste di tutti i tempi, è nota non solo per il suo incredibile talento in campo, ma anche per la sua trasparenza e apertura verso i fan quando si tratta di affrontare temi personali. Recentemente, la sportiva ha condiviso una vicenda medica che l’ha profondamente colpita, svelando un problema di salute che ha tenuto nascosto fino ad ora.

In un video pubblicato sul suo profilo TikTok, Serena ha raccontato di aver scoperto un nodulo preoccupante sul collo lo scorso maggio, che col passare del tempo si è trasformato in una cisti brachiale di grandi dimensioni, al punto da dover essere rimossa chirurgicamente. “A maggio ho sentito un nodulo sul collo. Sono andata dal medico per fare una risonanza magnetica e mi è stato detto che era una cisti brachiale“, ha dichiarato la tennista americana, descrivendo i primi momenti di preoccupazione che ha vissuto.

La cisti brachiale di Serena Williams

Le cisti brachiali sono malformazioni congenite che si formano durante lo sviluppo del feto e si manifestano come sacche piene di liquido nei tessuti del collo. Sono, in molti casi, asintomatiche e spesso non richiedono alcun intervento chirurgico, a meno che non crescano o non causino altri problemi. Questo è esattamente ciò che è accaduto a Serena. All’inizio, i medici le avevano suggerito di non intervenire immediatamente. “Mi hanno detto che non c’è bisogno di rimuoverla se non voglio. Così non l’ho fatto… ma ha continuato a crescere“, ha spiegato Williams nel suo video.

La sua scelta iniziale di non operarsi è stata comprensibile: molte persone, di fronte a diagnosi di cisti o tumori benigni, scelgono di evitare procedure chirurgiche invasive, soprattutto se non ci sono rischi immediati. Tuttavia, con il passare dei mesi, la situazione di Serena è peggiorata. La cisti ha continuato a crescere, arrivando a dimensioni che hanno iniziato a preoccupare seriamente i medici.

La decisione di operarsi

Dopo ulteriori accertamenti, tra cui una biopsia che per fortuna ha dato esito negativo, Serena ha capito che l’operazione era inevitabile. La sua cisti era ormai diventata grande quanto un piccolo pompelmo, un fatto che ha reso necessaria la rimozione immediata per evitare complicazioni future. “Dopo una biopsia è risultato essere tutto negativo, ma a quel punto i medici hanno consigliato di rimuoverla al più presto perché era grande come un piccolo pompelmo e poteva infettarsi o, ancora peggio, fuoriuscire“, ha raccontato con sincerità.

La gravità della situazione è stata tale da spingere i medici a considerare l’opzione chirurgica come la soluzione più sicura. Le complicazioni legate a una cisti di tali dimensioni includono rischi di infezione o rottura, che potrebbero portare a ulteriori problemi di salute. Serena, sempre determinata e pragmatica, ha accettato la necessità dell’intervento, mettendo la sua salute al primo posto.

Un messaggio di gratitudine

Nel video su TikTok, Serena ha mostrato la sua abituale grinta e positività, nonostante la situazione delicata. La vediamo vestita con un camice ospedaliero, pochi istanti prima di entrare in sala operatoria. Con il suo tipico sorriso rassicurante, ha voluto tranquillizzare i fan e condividere un messaggio di gratitudine: “Questa è la mia rimozione. Mi sento così grata e fortunata che tutto sia andato bene e soprattutto che io sia in salute“.

La capacità di Serena di rimanere ottimista e proiettata verso il futuro, anche in momenti di incertezza, è una delle qualità che l’hanno resa non solo una delle atlete più amate al mondo, ma anche un modello di ispirazione per milioni di persone. Nonostante le sfide fisiche che ha affrontato, compresa una difficile gravidanza e ora questa operazione, Williams ha sempre dimostrato una resilienza straordinaria, sia dentro che fuori dal campo.

La salute al centro della sua vita

Questo recente episodio è solo l’ultimo di una serie di sfide legate alla salute che Serena Williams ha affrontato negli ultimi anni. Durante la sua gravidanza nel 2017, la tennista ha rischiato la vita a causa di complicazioni post-partum, incluso un’embolia polmonare. Questi eventi hanno reso Serena particolarmente consapevole della fragilità della salute, un tema che ha trattato più volte nelle sue interviste e sui social.

La sua scelta di condividere pubblicamente il percorso di guarigione dimostra ancora una volta la volontà di Williams di essere una fonte di ispirazione, non solo in termini di prestazioni sportive, ma anche di umanità. Serena ha sempre sostenuto l’importanza di prendersi cura di sé stessi, mentalmente e fisicamente, e questo racconto rappresenta un ulteriore invito a prestare attenzione ai segnali che il nostro corpo ci manda.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.