Settimana del Pianeta Terra: secondo appuntamento con i “Misteri Magnetici”

È in corso la Settimana del Pianeta Terra, che dal 6 al 13 ottobre animerà l’Italia con oltre 100 GeoEventi dedicati alla divulgazione delle geoscienze. Tra questi, uno dei più intriganti è l’appuntamento “Misteri Magnetici: un viaggio tra Terra e Spazio”, che si terrà oggi, 8 e domani 9 ottobre a La Spezia, presso la Biblioteca Civica “P.M. Beghi”. Organizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), questo evento promette di svelare i segreti più nascosti del campo magnetico terrestre, un elemento essenziale per la nostra sopravvivenza e per la protezione del pianeta.

Il campo magnetico: uno scudo invisibile tra noi e il cosmo

Ogni giorno, il campo magnetico terrestre ci protegge dalle radiazioni cosmiche e dal vento solare, che potrebbero devastare la nostra atmosfera e mettere a rischio la vita sul pianeta. Questo scudo invisibile, creato dalle dinamiche interne del nucleo terrestre, è uno dei fenomeni naturali più affascinanti, ma spesso ignorato. L’evento a La Spezia permetterà ai partecipanti di esplorare queste dinamiche attraverso un approccio scientifico e interattivo, adatto sia agli appassionati che ai curiosi.

Il programma prevede una serie di attività suddivise in più turni giornalieri: seminari partecipativi, esperimenti visivi e giochi interattivi, che renderanno comprensibili anche i concetti più complessi. Tra i temi principali c’è il legame tra il campo magnetico e il meteo spaziale, ovvero l’impatto delle tempeste solari e delle radiazioni sul nostro pianeta. Gli esperti dell’INGV spiegheranno come questo scudo naturale riesca a mantenere intatta la nostra atmosfera, garantendo la vita sulla Terra.

Dalle profondità della Terra allo spazio

Durante il seminario, i partecipanti intraprenderanno un viaggio ideale che parte dal cuore del pianeta, attraversa le linee di forza del campo magnetico e arriva fino allo spazio. Attraverso osservazioni satellitari e dati raccolti dagli osservatori magnetici, si scoprirà come i movimenti del nucleo terrestre generino il campo magnetico e come questo venga influenzato dalle attività solari.

Uno dei focus dell’evento sarà anche il progetto MARGE (Mappa di Rischio Geoelettromagnetico dell’Italia Centrale), un’iniziativa avviata dall’INGV per monitorare i rischi legati al meteo spaziale e alle variazioni del campo magnetico sul territorio italiano. I ricercatori mostreranno come queste ricerche contribuiscano a proteggere infrastrutture cruciali, come reti elettriche e satelliti, dalle tempeste geomagnetiche che possono mettere a rischio le moderne tecnologie. Un tema di grande attualità, visto l’impatto che il meteo spaziale può avere su sistemi di comunicazione e navigazione satellitare, come GPS e telecomunicazioni.

Un evento interattivo: sfida finale e partecipazione attiva

“Misteri Magnetici” non è solo una lezione frontale. Il pubblico sarà coinvolto in modo attivo, con esperimenti visivi che permetteranno di comprendere in modo pratico come il campo magnetico terrestre e il vento solare interagiscono. I partecipanti, inoltre, potranno mettere alla prova le loro conoscenze in una sfida finale tramite smartphone, un gioco che li aiuterà a consolidare quanto appreso durante il seminario. Un modo originale e divertente per avvicinarsi a tematiche scientifiche che solitamente rimangono lontane dalla quotidianità.

Settimana del Pianeta Terra: scienza a portata di tutti

La Settimana del Pianeta Terra, giunta alla sua dodicesima edizione, continua a crescere e a coinvolgere persone di ogni età e background, con l’obiettivo di far conoscere il valore delle geoscienze per la nostra vita quotidiana. I numerosi eventi sparsi in tutta Italia offrono esperienze di esplorazione diretta del nostro pianeta, dalle grotte carsiche alle stelle del cielo notturno, passando per escursioni, laboratori didattici e conferenze.

“Misteri Magnetici” si inserisce perfettamente in questo contesto, offrendo un’esperienza che unisce scienza e divertimento, portando alla luce fenomeni fondamentali per la nostra esistenza ma spesso trascurati. Con il suo approccio interattivo e accessibile, l’evento rappresenta un’occasione unica per scoprire come la Terra e lo spazio siano legati da forze invisibili ma potenti, che determinano la nostra sicurezza e influenzano il futuro delle tecnologie su cui facciamo affidamento ogni giorno.

