Al via la settimana dei Nobel, oggi il Premio per la Medicina

MeteoWeb

A Stoccolma ha ufficialmente inizio la settimana del Nobel, con l’assegnazione del premio per la Medicina e la Fisiologia. Quest’anno si apre con la stessa importanza dello scorso, quando il prestigioso riconoscimento venne attribuito a Katalin Karikó, ungherese naturalizzata americana, e a Drew Weissman, statunitense, per le loro scoperte che hanno permesso lo sviluppo dei vaccini a mRNA contro il Covid-19, rivelatisi cruciali per contenere la pandemia. In totale, il premio Nobel per la Medicina è stato assegnato 114 volte a 227 vincitori, tra cui solo 13 donne. Il riconoscimento comporta un premio in denaro pari a 11 milioni di corone svedesi, equivalenti a circa 970 mila euro.

La settimana proseguirà con l’annuncio dei Nobel per la Fisica (previsto per domani), per la Chimica (mercoledì), per la Letteratura (giovedì), per la Pace (venerdì) e si concluderà lunedì prossimo con il premio Nobel per l’Economia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.