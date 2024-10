Al via la settimana dei Premi Nobel, domani al via con la medicina

MeteoWeb

La 7ª edizione dei Premi Nobel si svolgerà a Stoccolma dal 7 al 14 ottobre. L’inizio della settimana sarà segnato dal Premio per la Medicina, il 7 ottobre, con possibilità di assegnazioni legate a ricerche sulla genetica e malattie cardiovascolari. I premi per la Fisica e la Chimica saranno assegnati l’8 e il 9 ottobre. Il Premio Nobel per la Letteratura sarà rivelato il 10 ottobre, e si vocifera che la scrittrice cinese Can Xue, paragonata a Franz Kafka, potrebbe essere la favorita. La stampa svedese ipotizza che il successore di Jon Fosse, vincitore nel 2023, possa essere una scrittrice di origine non europea. I candidati nel dibattito letterario includono nomi illustri come Salman Rushdie, Haruki Murakami e Margaret Atwood. Il Premio per la Pace, il più prestigioso, sarà annunciato l’11 ottobre, con 286 candidature presentate, rendendo difficile prevedere la scelta del Comitato norvegese. Il Premio per le Scienze Economiche chiuderà la manifestazione il 14 ottobre. Ogni vincitore riceverà 11 milioni di corone (circa 1 milione di dollari) da dividere in caso di più vincitori.

