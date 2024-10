In Arabia Saudita apre lo Shebara Resort: lusso e sostenibilità sul Mar Rosso | FOTO

MeteoWeb

Red Sea Global, lo sviluppatore delle destinazioni turistiche rigenerative The Red Sea e AMAALA, ha annunciato l’apertura del nuovo resort di lusso dell’Arabia Saudita, Shebara, che accoglierà gli ospiti a partire da novembre 2024. L’Arabia Saudita continua a trasformare la propria economia e il proprio paesaggio sulla costa del Mar Rosso, con l’imminente apertura del resort sull’isola di Shebara. Ispirata alle Maldive, questa iniziativa mira ad attirare una clientela di turisti facoltosi.

Shebara, il primo resort di proprietà e gestito da Red Sea Global, è progettato per ridefinire il turismo attraverso un’armoniosa miscela di lusso, sostenibilità e innovazione. Il resort offre accesso diretto a straordinari ambienti marini, consentendo agli ospiti di immergersi in alcune delle acque più incontaminate e ricche di biodiversità del mondo.

Radicato nella tradizione saudita di Hafawah, che racchiude generosità, considerazione e gentilezza, Shebara promette agli ospiti esperienze uniche e memorabili.

John Pagano, CEO del gruppo Red Sea Global, ha espresso il suo entusiasmo, affermando: “siamo immensamente orgogliosi di aprire Shebara al mondo. Questo resort di lusso è un’altra pietra miliare notevole per Red Sea Global e per il turismo saudita. Incarna il nostro impegno per un design innovativo e un turismo sostenibile. Sono sinceramente emozionato per i nostri primi ospiti che sperimenteranno la bellezza e la serenità senza pari di Shebara, dove ogni dettaglio è stato realizzato per creare ricordi indimenticabili”.

Le caratteristiche del resort

Immerso nello splendido scenario del Mar Rosso, Shebara offre agli ospiti un’esperienza ben oltre l’ordinario. Il resort dispone di 73 ville sull’acqua e sulla spiaggia che brillano sotto il sole splendente, simili a una collana di perle che galleggia sopra le acque turchesi.

Oltre al suo ambiente naturale mozzafiato, Shebara vanta servizi premium, tra cui un centro fitness all’avanguardia e opzioni di ristorazione eccezionali curate da chef di fama mondiale, come Marco Garfagnini, premiato dalla Michelin. Gli ospiti possono concedersi un santuario spa ispirato alla natura con cinque lussuose sale per trattamenti, il tutto rilassandosi sulle incontaminate sabbie bianche.

Sostenibilità

L’impegno di Shebara per la sostenibilità è evidente nella sua architettura unica, tra cui sfere in acciaio inossidabile uniche nel loro genere che riflettono la luce e si fondono perfettamente con l’ambiente dell’isola. Il resort è alimentato dal suo parco solare e incorpora servizi integrati, dimostrando la dedizione di Red Sea Global allo sviluppo responsabile.

Come raggiungere il resort

Situato a 25 chilometri dalla terraferma, Shebara può essere raggiunto tramite un viaggio in barca di 30-40 minuti o un volo in idrovolante di 30 minuti dall’aeroporto internazionale del Mar Rosso (RSI). Questo relativo isolamento offre una fuga tranquilla nella natura e nel benessere. Da settembre 2023, l’aeroporto RSI ha ospitato voli nazionali regolari, con rotte internazionali a partire da aprile 2024, incluso un servizio bisettimanale che lo collega al Dubai International Airport.

