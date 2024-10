Siccità e picchi di calore devastano l’apicoltura in Sardegna: 5.000 alveari persi in un anno

MeteoWeb

Prima i picchi di calore del 2023, poi la siccità dell’estate appena trascorsa. Per gli apicoltori sardi sono dodici mesi tragici, che valgono la perdita di circa 5.000 alveari. A svelare questi dati e altri, che tracciano i confini di un settore in grave crisi, sono stati questa mattina nella commissione Agricoltura del Consiglio regionale i rappresentanti delle organizzazioni in audizione davanti al parlamentino guidato dal dem Antonio Solinas e all’assessore all’Agricoltura, Gianfranco Satta, che al termine dell’incontro ha garantito ristori già dalla manovra finanziaria che si appresta a entrare in aula.

Alcuni numeri aiutano a capire la gravità del problema: su 2.387 apicoltori sardi soltanto 920 sono professionisti, gli altri hobbisti. L’80% del miele consumato in Sardegna non è prodotto nell’isola, mentre la produzione è passata negli ultimi cinque anni da 80 chili a 20 ad alveare. E il mercato all’ingrosso sconta anche l’invasione del “finto miele” in arrivo da paesi extra Ue a meno di tre euro al chilo. Davide Brisi di Api pro Sardegna ha denunciato il momento drammatico a causa del mutamento climatico e ha aggiunto che “non tutelare le api significa non tutelare la biodiversità”, mentre Franco Anedda di Coldiretti ha specificato: “non riusciremo ad affrontare un altro anno senza avere un aiuto immediato”.

Manuel Gaias di Copagri ha sollecitato “un’anticipazione delle spese da sostenere, vista la lentezza della burocrazia della Regione quando si tratta di assegnare i contributi”. Infine Francesco Cadoni di Terrantiga ha denunciato l’importazione di “decine di tonnellate di finto miele dai Paesi dell’ex Unione sovietica, senza dazi doganali, che si aggiunge a tutti i danni che abbiamo subito”.

Le richieste

“È importante che gli uffici regionali accelerino la spesa ora che l’assessorato ha preso in carico il problema- la posizione di Solinas-. E‘ necessario anche che i ristori arrivino entro l’anno ed è ancora più necessario scrivere le regole di una politica agricola europea che tenga conto della realtà della nostra agricoltura”. Per Tore Cau, consigliere di Orizzonte comune, “oltre all’aiuto immediato serve un intervento strutturale per il marchio dop e un piano di marketing. Non capisco come mai in Nuova Zelanda il miele costi anche 300 euro al chilo e il nostro che ha ottime proprietà, valga poco”.

Una sollecitazione all’assessore Satta, perché siano accolte le richieste del comparto, è giunta anche dal consigliere Gigi Rubiu di Fdi. Al termine del confronto l’assessore all’Agricoltura ha ribadito che la Regione “può riconoscere dieci euro ad alveare entro il prossimo 31 dicembre. Ma stiamo anche lavorando per il de minimis– ha ribadito Satta- che darà agli apicoltori un beneficio tra i 30 e i 35 euro ad alveare”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.