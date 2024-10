Siccità: la diga Ancipa a secco, Caltanissetta resta senz’acqua

MeteoWeb

La situazione della diga Ancipa continua a deteriorarsi, portando a conseguenze gravi per i comuni di Caltanissetta e San Cataldo, già colpiti da un’emergenza che era stata annunciata alcune settimane fa. Siciliacque ha comunicato a Caltaqua che, nella notte passata, alle 2, “è andato in disservizio il sistema di presa ausiliario con ‘zattere galleggianti’ per prendere la poca acqua residua presso l’invaso Ancipa, a causa di un guasto lungo la linea che oltrepassa il paramento della diga“.

Attualmente, Siciliacque è impegnata a riparare il guasto e prevede di accendere due “zattere” entro le ore 15 di oggi. Allo stesso tempo, si sta provvedendo a spostare altre due zattere per posizionarle in un punto del lago Ancipa con un maggior battente idrico. L’accensione di queste zattere avverrà nel pomeriggio di domani, permettendo all’impianto di potabilizzazione gestito da Siciliacque di raggiungere la portata di regime.

A causa della mancanza di risorse idriche fornite da Siciliacque, la società Caltaqua ha dovuto interrompere, dalla scorsa notte, la distribuzione idrica programmata nei comuni di Caltanissetta e San Cataldo. Pertanto, secondo quanto comunicato dal Gestore Sovrambito, “nel comune di Caltanissetta la distribuzione in programma oggi subirà uno slittamento di circa 24 ore“, mentre “nel comune di San Cataldo la distribuzione in programma oggi subirà uno slittamento di circa 36 ore“.

