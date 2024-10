Siccità: oltre 100 milioni di euro per le imprese agricole danneggiate

MeteoWeb

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato la richiesta avanzata dal ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, per un cofinanziamento nazionale di 74,8 milioni di euro. Tale somma si aggiunge ai 37,4 milioni già stanziati dall’Unione Europea lo scorso 10 ottobre, portando a oltre 112 milioni di euro la disponibilità complessiva di fondi a favore delle imprese agricole colpite dalla siccità che ha segnato il Sud Italia e le principali isole durante il 2024. Lo ha comunicato il Ministero dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste (Masaf) in una nota ufficiale.

Il ministero sottolinea come questi fondi rappresentino “un risultato significativo, che mette a disposizione delle imprese e degli agricoltori risorse concrete per far fronte ai cali di produzione, registrati in particolare nel settore cerealicolo“. Il Masaf collaborerà con la Conferenza Stato-Regioni per definire, in tempi brevi, le modalità operative necessarie a distribuire gli aiuti nelle aree e nei settori maggiormente colpiti.

Come stabilito dal Regolamento, i dettagli degli interventi saranno comunicati alla Commissione Europea entro il 31 dicembre 2024, mentre la distribuzione degli aiuti ai beneficiari si concluderà entro il 30 aprile 2025.

