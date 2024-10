Energia, Simson: “le forniture di GNL russo all’Ue sono molto più alte di quanto non dicano i contratti”

MeteoWeb

Le consegne di gas naturale russo all’Unione Europea sono state “significativamente più alte” di quanto previsto dai contratti a lungo termine, ha dichiarato Kadri Simson, Commissario Ue per l’energia, in una conferenza stampa. “I volumi di Turkstream potrebbero essere più alti nel 2024 rispetto all’anno scorso. C’è stata una discussione molto intensa tra i Ministri per invertire questa tendenza e assicurarci di concludere il 2024 con volumi inferiori dalla Russia rispetto all’anno scorso“, ha affermato Simson, riferendosi al gasdotto che rifornisce l’Ungheria.

“Ma negli ultimi mesi le consegne dalla Russia sono state significativamente più alte di quanto previsto dai contratti a lungo termine”, ha aggiunto. “Ciò significa che alcune aziende stanno acquistando GNL russo dai mercati spot e questa non è una necessità. Il mercato del GNL è un mercato liquido, ci sono possibilità di diversificare, quindi questa azione non è giustificata. Non è ok fornire entrate aggiuntive alla Russia che le utilizzerà per finanziare la guerra in corso in Ucraina”, ha affermato Simson.

L’UE ha anche assistito a un aumento del GNL russo che rimane all’interno del blocco.

