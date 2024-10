Simulato incidente aereo in mare, esercitazione a Capo Linaro

MeteoWeb

Una simulazione di un incidente aereo in mare ha avuto luogo al largo di Capo Linaro, a Santa Marinella (RM), nell’ambito dell’esercitazione “Airsubsarex 2024“, coordinata dalla Direzione Marittima di Civitavecchia. L’evento ha coinvolto oltre 100 operatori e 10 mezzi navali, riunendo enti militari e civili per gestire un’emergenza di grandi dimensioni. In mare, la Direzione Marittima ha coordinato le operazioni di soccorso, mentre in porto, sotto la Prefettura di Roma, è stato allestito un posto medico avanzato per assistere le vittime e un posto di comando avanzato per coordinare le forze coinvolte. Hanno partecipato anche aziende specializzate e sommozzatori dei comuni di Santa Marinella, Cerveteri e Ladispoli, che hanno simulato il recupero di relitti e figuranti.

L’esercitazione ha avuto lo scopo di testare e migliorare l’efficacia del sistema di soccorso, valutando tempi di intervento, prontezza e affidabilità dei canali di comunicazione in situazioni critiche. Questo imponente evento ha contribuito a preparare le squadre di emergenza per eventuali incidenti reali, rafforzando la collaborazione tra le diverse entità coinvolte.

