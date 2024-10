A Singapore il miglior nuovo grattacielo al mondo

MeteoWeb

L’hotel Pan Pacific Orchard, un edificio di 23 piani situato nel rinomato distretto commerciale di Singapore, è stato premiato come il miglior nuovo grattacielo a livello mondiale. Questo riconoscimento è stato assegnato dal Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH), un’organizzazione non profit statunitense riconosciuta come autorità globale nel campo dei grattacieli. Inaugurato a giugno 2023, l’hotel, alto 140 metri, ha ottenuto anche altri 3 premi, tra cui quello per il miglior edificio nella categoria tra i 100 e i 199 metri di altezza.

Secondo Javier Quintana de Una, amministratore delegato del CTBUH, il Pan Pacific Orchard incarna “il meglio dell’urbanismo verticale responsabile“. Progettato dallo studio Woha Architects, l’hotel si distingue per l’integrazione di elementi naturali, come foreste, spiagge, giardini e nuvole, dimostrando un profondo rispetto per il patrimonio verde di Singapore e promuovendo uno sviluppo urbano sostenibile.

