Siti di scommesse e contenuti per adulti a rischio nel 2025: dall’introduzione dello SPID al ‘Wallet’

Il 2025 potrebbe regalare sorprese per gli appassionati dei siti di scommesse e di siti per adulti. L’AGCOM, infatti, ha deciso di creare nuove regole per l’accesso ai siti internet. L’autorità per le Garanzie nelle comunicazioni ha stabilito delle linee guida con l’obiettivo di garantire la protezione dei minori ai contenuti considerati potenzialmente dannosi.

Tra le soluzioni più probabili è al vaglio anche l’utilizzo dell’identità digitale come la Carta d’Identità Elettronica o il Sistema SPID. Le opzioni includono software per la verifica dell’età su smartphone o computer.

L’introduzione del ‘Wallet’

“Anche l’Europa prevede l’obbligo di verifica dell’età per la protezione dei minori e sta per emanare linee guida specifiche”, sono le parole del commissario AgCom in un’intervista a ‘La Repubblica’. Il Governo sta pensando anche all’introduzione del ‘Wallet’, il portafoglio digitale, che potrebbe ulteriormente facilitare il processo.

