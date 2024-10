Smart Urban Forest Monitoring: i Carabinieri e il MIT uniscono le forze per monitorare il verde urbano

MeteoWeb

Nel corso della manifestazione “Maker Faire Rome” che si terrà dal 25 al 27 ottobre a Roma presso il Gazometro Ostiense, saranno presenti i Carabinieri del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari (CUFAA) con il progetto “Smart Urban Forest Monitoring”. Tale progetto consiste in un “occhio elettronico” montato su alcuni veicoli dei carabinieri e in grado di monitorare lo stato di salute del verde urbano. Un “occhio” molto sofisticato, l’ultimo prototipo di sensore chiamato “Greenery Scanner”, sviluppato dal Senseable City Lab del MIT, che utilizza l’intelligenza artificiale e telecamere multispettrali a basso costo montate sulle jeep dei Carabinieri Forestali per creare dataset scalabili a livello globale sulla salute del verde urbano.

Il Greenery Scanner è in fase di test presso il CUFAA, che collabora con il CREA e l’Istituto di metodologie per l’analisi ambientale del consiglio nazionale delle ricerche (CNR-Imaa), nell’ambito del programma dell’Arma dei Carabinieri “Smart Urban Forest Monitoring”. L’apparecchio è stato installato su alcune auto e le ‘accompagna’ in pattuglia monitorando lo stato del verde urbano. Si tratta di una sorta di piccolo ‘comignolo’ posizionato sul tetto della vettura ed è totalmente autonomo sotto il profilo energetico, poiché è dotato di una batteria agli ioni di litio abbinata a un piccolo pannello fotovoltaico.

La sperimentazione

La sperimentazione in corso a Roma è fondamentale per la salvaguardia dei polmoni verdi delle città, aree chiave fondamentali per il benessere di persone e spazi, che possono mitigare gli effetti dell’inquinamento e dell’incremento delle temperature, nonché regolare il microclima e favorire la biodiversità.

Smart Urban Forest Monitoring è un progetto importante perchè permette di intraprendere azioni preventive per migliorare il verde urbano e offre, nel contempo, agli scienziati la possibilità di studiare il ruolo degli alberi nella mitigazione del calore urbano, del rumore e dell’inquinamento atmosferico. Grazie alla realizzazione di una mappatura puntuale, il progetto permette infatti agli enti preposti di intervenire tempestivamente, in maniera preventiva e mirata, ottimizzando risorse e costi e riducendo di misura i rischi.

“Maker Faire Rome” (25-27 ottobre – presso Gazometro Ostiense Roma) è una manifestazione dove vengono presentati progetti di elettronica, intelligenza artificiale, robotica, realtà virtuale e aumentata, gaming, musica, arte e formazione e tanto altro. Qui sarà possibile incontrare i ricercatori che hanno sviluppato Smart Urban Forest Monitoring.

