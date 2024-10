Space economy: il futuro è nei giovani, incontro al Teatro Dal Verme con astronauti e esperti del settore

MeteoWeb

Circa 1.400 studenti delle scuole superiori e del Politecnico di Milano hanno partecipato all’evento “Spazio ai Giovani“, organizzato dall’Intergruppo parlamentare per la Space Economy, presso il Teatro Dal Verme. L’evento ha avuto come protagonisti i quattro astronauti della missione Ax-3: il colonnello Walter Villadei dell’Aeronautica Militare italiana, l’americano Michael Lopez Alegria, il turco Alper Gezeravci e lo svedese Marcus Wandt.

Tra i relatori anche ingegneri di fama come Marco Lovera e Francesco Topputo del Politecnico di Milano, il divulgatore scientifico Vittorio Baraldi, meglio conosciuto come “Astro Viktor“, e gli hacker etici del team mHacheroni, noti per aver hackerato un satellite della NASA nel 2022 durante una competizione internazionale.

Durante l’evento, il sottosegretario Paola Frassinetti ha espresso apprezzamento per l’organizzazione, sottolineando l’importanza della partecipazione giovanile nel settore aerospaziale: “Ringrazio Andrea Mascaretti per aver organizzato questo evento così partecipato. È significativo che i nostri giovani si stiano appassionando all’aerospazio. Le scuole secondarie di secondo grado stanno realizzando progetti ed esperimenti di alto livello in questo campo che fanno ben sperare per lo sviluppo di talenti in ambito scientifico.”

Andrea Mascaretti, deputato di Fratelli d’Italia e presidente dell’Intergruppo Parlamentare Space Economy, ha evidenziato il peso economico e strategico del settore spaziale italiano: “La filiera spaziale italiana impiega oltre 11 mila lavoratori e vale 3 miliardi di euro, ma questo è un comparto strategico, destinatario entro il 2027 di 7,5 miliardi di investimenti e nel quale sta avvenendo una vera e propria rivoluzione a livello mondiale. In passato l’esplorazione e lo sfruttamento dello spazio erano dominati esclusivamente dalle agenzie governative, oggi sono le imprese private, in primis quelle americane, a emergere come nuove protagoniste.”

Tra le aziende citate da Mascaretti vi sono SpaceX, fondata da Elon Musk, Blue Origin di Jeff Bezos, Virgin Galactic e Axiom Space. “Aziende e imprenditori americani come SpaceX con Elon Musk, Blue Origin con Jeff Bezos, Virgin Galactic o Axiom Space, solo per citare alcuni esempi, stanno ridefinendo il panorama commerciale delle orbite basse, aprendo nuove opportunità di mercato e stimolando innovazioni tecnologiche e modelli di business inediti per tutto il settore,” ha aggiunto Mascaretti.

L’evento ha rappresentato un’importante occasione per avvicinare i giovani al mondo della space economy, come ha sottolineato Mascaretti: “Opportunità professionali per le giovani generazioni che oggi sono state rappresentate all’evento da 1400 giovani delle superiori e del Politecnico, i quali hanno dimostrato grande interesse e grande entusiasmo per le imprese degli astronauti e degli ingegneri aerospaziali.”

L’evento si è concluso con l’intervento della presidente del consiglio comunale di Milano, Elena Buscemi, che ha portato i saluti dell’amministrazione locale, rafforzando il messaggio di incoraggiamento per le nuove generazioni a perseguire una carriera nel settore spaziale.

