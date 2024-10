In Spagna uno dei più grandi parchi fotovoltaici d’Europa: 135 campi di calcio di energia

MeteoWeb

Un parco fotovoltaico da 275.000 moduli su 224 ettari, grande come 135 campi di calcio, fra i vigneti di Toro (Zamora), nel nordovest della Spagna, E’ l’impianto solare Garnacha, acquisto da Erg nel giugno 2023 dal gruppo tedesco Iìib vogt GmbH, con una capacità installata di 149 MWp. Una realtà già operativa in una enclave ambientale delle più pregiate nel cuore di Castilla e Leon, lungo il corso del Duero, inaugurata oggi dallo storico gruppo energetico italiano.

“In Spagna abbiamo mosso i primi passi del nostro percorso di transizione energetica”, ha ricordato prima del taglio del nastro il presidente Edoardo Garrone. “Una trasformazione che ha portato Erg da operatore primario nel settore a operatore esclusivo in quello wind & solar. In pochi anni”, ha aggiunto. Presenti all’evento il management del gruppo, con il vicepresidente esecutivo, Alessandro Garrone, il vicepresidente Giovanni Mondini e rappresentanti delle autorità locali, fra i quali il vice assessore di Castiglia e Leon, Ruben Rodriguez Lucas. “Questo è un paese più avanti di tanti altri nello sviluppo delle energie rinnovabili ed ha davanti tantissime possibilità di ulteriore sviluppo”, ha poi detto Edoardo Garrone, spiegando il significato dell’investimento nel “più grande impianto solare che abbiamo in Europa”.

I dettagli sull’impianto solare

Garnacha è dotato di pannelli fotovoltaici bifacciali e un sistema di trackers di ultima generazione, che permette di raggiungere un fattore di capacità del 22%, con una produzione stimata di 280 GWh l’anno. Un’energia pulita per il fabbisogno energetico di 53.000 famiglie e che eviterà l’emissione di 136 Kt tonnellate di CO2 l’anno. Il 70% dell’elettricità prodotta dall’impianto si avvale inoltre di un accordo di acquisto di energia (Pra) con Google della durata di 12 anni.

“Dal 2021 abbiamo finora investito in Spagna 300 milioni di euro fino a raggiungere 226 MW di capacità solare installata, che speriamo di aumentare nei prossimi anni principalmente attraverso lo sviluppo di un portafoglio solare da 1 GW dei nuovi progetti situati in Castilla e León, Estremadura e Isole Baleari”, ha aggiunto il presidente di Erg. Una totale metamorfosi, se si pensa che l’iniziale sbarco nella terra di Cervantes risale al 1999 con l’acquisizione di una rete di stazioni di servizio che ha operato durante un decennio. Nel paese Erg ha raggiunto un importante posizionamento, in linea con gli obiettivi del piano industriale 2024-2026 per la diversificazione geografica e tecnologica.

“Oggi Erg conta quasi 4 GW di capacità solare ed eolica installata, opera in 11 Paesi in Europa e negli Stati Uniti e impiega circa 660 persone”, ha ricordato ancora Garrone. Un impegno strategico per l’energia pulita che va oltre la produzione. “La dichiarazione di impatto ambientale è stata un passaggio chiave per poter operare a Garnacha”, ha spiegato Marco Longoni, manager director di Erg Spain. “Stabilisce alcune norme in base alle quali le autorità valutano misure di compensazione a salvaguardia dell’ambiente”, ha aggiunto. “Quella di Garnacha prevede che per i 224 ettari di occupazione dobbiamo sviluppare attività di protezione dell’ambiente su una superficie equivalente di 224 ettari. Ed è il piano agronomico che stiamo sviluppando in collaborazione con la Fondazione del Patrimonio Naturale di Castilla e Leon”.

“In Spagna il gruppo Erg ha una capacità installata di oltre 150 MW, Abbiamo progetti in Castiglia La Mancia, Estremadura e Isole Baleari. Siamo presenti relativamente da poco, dal 2021, ma questo è un Paese strategico per le rinnovabili e questo impianto fotovoltaico di Castiglia e Leon è il più grande di quelli che abbiamo nel Paese”, continua all’ANSA Marco Longoni, manager director di Erg Spain. “Questo piano prevede la rotazione delle colture, l’utilizzo di cereali a ciclo lungo, la manutenzione dei terreni incolti e il divieto di prodotti fitosanitari”, ha dettagliato nel corso dell’inaugurazione dell’impianto fotovoltaico Garnacha Alejandro Cebollada, delegato Erg ai temi ambientali.

