Attività di spattering con trabocco lavico sullo Stromboli

Modesta attività in atto sullo Stromboli. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica dalle ore 18:30 si osserva, dalle immagini delle telecamere di sorveglianza dell’INGV-OE, “una modesta attività di spattering all’area craterica Nord che alimenta un trabocco lavico”. Alle 18:50, l’attività di spattering ha mostrato un “lieve aumento”.

Dal punto di vista sismico alle ore 18:33 circa, “si è osservato un incremento dei valori dell’ampiezza media del tremore vulcanico, che da un livello medio si è portato su un livello alto. Non si segnalano variazioni significative nel tasso di occorrenza degli explosion-quakes. Per quanto riguarda le deformazioni, le stazioni della rete GNSS di monitoraggio non mostrano variazioni significative”, conclude il comunicato dell’INGV-OE.

