Spazio: Argotec punta ai microsatelliti, fino a 600 dipendenti nella nuova sede di San Mauro Torinese

Argotec, azienda italiana leader nel settore aerospaziale e unica fornitrice non americana per la NASA, è pronta a compiere un importante passo avanti. Nella storica sede dell’ex cartiera Burgo a San Mauro Torinese, nascerà una fabbrica dedicata alla produzione di microsatelliti spaziali, con un investimento complessivo di 25 milioni di euro.

Come riportato dal Sole 24 Ore, la società prevede di chiudere il 2024 con un raddoppio dei ricavi, raggiungendo la cifra di 50 milioni di euro. “È un passo importante per Argotec“, afferma David Avino, CEO e fondatore dell’azienda. “Siamo già in 200 e a breve diventeremo 300, ma questa fabbrica potrà ospitare fino a 600 persone. Questo fa capire che guardiamo al futuro e ci prepariamo a un ramp up importante, strutturando internamente tutte le fasi della produzione, dal design alle stesse operazioni in orbita, chiudendo l’intera catena del valore all’interno dello stabilimento“, spiega Avino.

Inoltre, Argotec ha in programma di aprire il capitale agli investitori. “Apriremo tra fine anno e inizio 2025 una call da 150 milioni“, annuncia Avino, sottolineando che “lo stiamo facendo adesso perché abbiamo dimostrato di essere una vera e propria azienda, affidabili anche tecnologicamente e innovativi“.

Con questa nuova iniziativa, Argotec punta a consolidarsi come protagonista del settore aerospaziale, rafforzando ulteriormente la propria presenza nel mercato internazionale e sostenendo l’espansione delle sue attività produttive.

