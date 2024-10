Spazio: a Gabriella Arrigo il premio IAF per la cooperazione internazionale

MeteoWeb

Gabriella Arrigo, capo della Direzione Affari Internazionali dell’Agenzia Spaziale Italiana, è stata insignita dalla Federazione Astronautica Internazionale del premio “Excellence in International Cooperation Award”, consegnato dall’astronauta italiano dell’ESA Luca Parmitano in occasione della cerimonia inaugurale dell’International Astronautica Congress 2024.

Premiato anche Mike Oro dell’azienda aerospaziale statunitense Redwire, con il premio consegnato da Andrea Patassa e Anthea Comellini, i due nuovi astronauti italiani selezionati dall’ESA come membri delle Riserve.

“La carriera di Gabriella Arrigo mette in mostra il suo incrollabile impegno per la cooperazione spaziale internazionale“, si legge nella motivazione. “Ha avuto un ruolo determinante nel dare forma alle politiche e promuovere la collaborazione all’interno di ESA e ASI, contribuendo a eventi chiave. Attraverso il suo lavoro presso Uncopuos, ha promosso quadri cooperativi per mantenere la pace nello spazio. La sua leadership ha avuto un impatto significativo sul coinvolgimento dell’Italia in iniziative spaziali internazionali, tra cui la Iss e gli accordi per Artemis. Inoltre, i suoi notevoli contributi al mondo accademico e il ruolo trasformativo nella Iaf, la difesa dell’inclusività e gli sforzi per coinvolgere nuovi attori, sottolineano la sua eccellenza nel promuovere la cooperazione spaziale internazionale“.

Durante la cerimonia è stato consegnato anche il premio “World space award” all’agenzia spaziale indiana ISRO per la missione Chandrayaan-3, che lo scorso ha permesso all’India di diventare la 4ª potenza mondiale a effettuare un allunaggio morbido con una sonda spaziale. Il premio è stato portato sul palco dall’astronauta italiana dell’ESA Samantha Cristoforetti.

