Spazio, lanciata la missione Europa Clipper: obiettivo l’enigmatica luna di Giove

MeteoWeb

Lanciata Europa Clipper, una delle missioni più ambiziose della storia della NASA. Il lancio è stato realizzato con successo alle 18:06 italiane, come da programma, da un razzo Falcon Heavy di SpaceX dal Kennedy Space Center in Florida. I propulsori laterali del razzo si sono separati per cadere nell’Atlantico: non verranno riutilizzati in quanto hanno dovuto garantire tutta la spinta possibile durante la fase di messa in orbita.

Obiettivo della missione Europa Clipper è esplorare una delle lune più enigmatiche di Giove, Europa. La missione, il cui obiettivo principale è quello di indagare sulle condizioni per la vita su questo satellite ghiacciato, potrebbe offrire nuove risposte alla domanda fondamentale che ci poniamo da sempre: siamo soli nell’universo?

La sonda, che esaminerà da vicino lo spesso strato ghiacciato che ricopre la superficie della luna gioviana ed il grande oceano di acqua liquida che sembra custodire, vede anche un importante contributo scientifico italiano. In particolare, il radar a bordo che dovrà scrutare attraverso il ghiaccio è stato sviluppato insieme all’Università di Trento: si tratta del gemello di quello presente sulla sonda Juice dell’Agenzia Spaziale Europea, lanciata nell’aprile 2023 e ora in viaggio verso Giove ed i suoi satelliti.

Europa Clipper è una missione pensata per durare almeno 10 anni. Una volta arrivata alla sua meta, la sonda non entrerà in orbita attorno a Europa, perché le forti radiazioni prodotte da Giove in prossimità di questa luna danneggerebbero molto velocemente i suoi strumenti. Il piano, invece, è quello di avvicinarsi solo durante i 49 sorvoli a bassa quota previsti, tenendosi a distanza di sicurezza per il resto del tempo. Questi passaggi ravvicinati, che faranno scendere Europa Clipper fino a 25 chilometri dalla superficie, saranno sufficienti a disegnare una mappa quasi completa della superficie e a capire se il satellite offre condizioni adatte ad ospitare la vita.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.