Spazio, l’equipaggio Shenzhou-19 ha raggiunto stazione cinese Tiangong: al via nuova fase scientifica

La missione cinese Shenzhou-19 ha raggiunto con successo la stazione spaziale Tiangong, segnando l’inizio di una nuova fase di ricerca scientifica nello Spazio. A bordo del modulo orbitale Tiangong, situato a circa 400 km di altezza, si trovano ora anche gli astronauti cinesi Cai Xuzhe, Song Lingdong e Wang Haoze, pronti a intraprendere 6 mesi di esperimenti scientifici e attività extraveicolari.

Shenzhou-19, lancio e arrivo in orbita

La missione Shenzhou-19 è decollata dal Jiuquan Satellite Launch Center alle 22:27 ora italiana del 29 ottobre, nel cielo notturno della Mongolia Interna. Il razzo Long March 2F ha sollevato la capsula con a bordo l’equipaggio, che dopo circa 6 ore e mezza di viaggio ha attraccato alla stazione Tiangong, completando una complessa operazione di rendezvous. L’equipaggio, composto dal comandante Cai Xuzhe, veterano con 182 giorni nello Spazio, e dai giovani astronauti Song Lingdong e Wang Haoze, ha ora iniziato la missione in orbita con il compito di portare avanti ambiziosi progetti di ricerca scientifica.

Una missione al servizio della scienza e della tecnologia

Il portavoce dell’agenzia spaziale cinese CMSA, Lin Xiqiang, ha annunciato che gli astronauti Shenzhou-19 condurranno ben 86 esperimenti scientifici, concentrandosi sul tema “Scienze biologiche e fisiche nello Spazio”. I progetti di ricerca spazieranno dalle scienze della vita in condizioni di microgravità alla medicina spaziale, alla scienza dei materiali e alle nuove tecnologie spaziali. Tra le attività pianificate, particolarmente rilevanti sono l’analisi della crescita cristallina di proteine e lo studio delle dinamiche di materia soffice in microgravità, settori che potrebbero apportare innovazioni significative per la scienza dei materiali e la biomedicina.

Shenzhou-19, attività extraveicolari e gestione della stazione

Oltre agli esperimenti scientifici, gli astronauti svolgeranno numerose attività extraveicolari per l’installazione e la manutenzione di dispositivi protettivi contro i detriti spaziali. Cai Xuzhe guiderà i suoi colleghi più giovani, trasmettendo loro la sua esperienza nella gestione del modulo e nella manutenzione della stazione. Il comandante, già noto per le sue competenze durante la missione Shenzhou-14, ha dichiarato di essere pronto a condurre con impegno la missione al fianco dei suoi compagni.

Una nuova rotazione sulla stazione Tiangong

Gli astronauti di Shenzhou-19 sostituiranno l’equipaggio della missione Shenzhou-18, attualmente a bordo della stazione e pronto a tornare sulla Terra nei prossimi giorni. Dopo l’arrivo dei nuovi astronauti, la squadra di Ye Guangfu, Li Cong e Li Guangsu inizierà il processo di handover, programmando il rientro per il 4 novembre, quando atterreranno nella zona di Dongfeng, nei pressi di Jiuquan.

Una stazione spaziale permanente

La stazione Tiangong, composta da 3 moduli e completata nel 2022, rappresenta un importante passo nella strategia spaziale della Cina, che intende mantenerla operativa e occupata stabilmente per almeno un decennio. Le autorità cinesi puntano a espandere Tiangong con nuovi moduli e a incentivare attività commerciali e sperimentazioni a bordo. La missione Shenzhou-19 è solo l’ultimo passo di un programma di volo spaziale in costante crescita, che prevede anche il prossimo lancio del veicolo cargo Tianzhou 8 a novembre per rifornire e supportare le attività a bordo della stazione.

